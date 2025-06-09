Space и «Марвел-Дистрибуция» предлагают бесплатный переход на отечественную виртуализацию SpaceVM

Разработчик платформы виртуализации SpaceVM, компания «Даком М» (бренд Space), совместно с ИТ-дистрибутором «Марвел-Дистрибуция» — запустили акцию «FreeМигрируй». Инициатива позволит организациям, уже использующим российские решения серверной виртуализации, бесплатно перейти на SpaceVM. Об этом CNews сообщили представители SpaceVM.

В рамках «FreeМигрируй» пользователи смогут заменить любую российскую платформу виртуализации на SpaceVM — для этого достаточно оформить годовой сертификат сервисной поддержки уровня Base. При этом ограничения на количество заменяемых лицензий отсутствуют.

Для участия в акции необходимо подтвердить наличие действующей лицензии на ПО виртуализации третьих производителей, включённое в Единый реестр российского программного обеспечения (ЕРРП) и приобретённое в период с 01.01.2022 по 01.06.2025. Переход возможен как в период действия лицензии, так и в течение одного месяца после ее окончания. Упрощенная процедура требует лишь предоставления лицензионного соглашения, ключа или сертификата.

Акция будет действовать с шестого июня по 30 сентября 2025 г. В течение этого периода организации смогут подать заявку на переход.

«Мы уверены в зрелости и технологической самодостаточности SpaceVM — именно поэтому предлагаем организациям переход без лицензионных затрат. В условиях стремительного роста интереса к отечественным ИТ-решениям важно не просто заменить один продукт другим, а дать заказчику уверенность в будущем. Акция “FreeМигрируй” — это не только про экономию, но и про доверие к качеству и поддержке на каждом этапе», — сказал Максим Хандрос, директор департамента «Серверы, СХД и ПО» компании «Марвел-Дистрибуция».

«В ЕРРП сегодня представлено более 80 решений виртуализации, но далеко не каждое из них — это платформа enterprise-класса, способная масштабироваться, обеспечивать отказоустойчивость и стабильно работать под высокими нагрузками в продакшене. SpaceVM — зрелое, промышленно готовое решение, которое уже используют такие компании, как “РусГидро”, “Алроса”, “Евраз”, “Росатом”, “Россети”, “Алмаз – Антей” и десятки других крупных заказчиков. Наш продукт успешно применяется в энергетике, промышленности, ТЭК, госсекторе и транспорте — везде, где к ИТ-инфраструктуре предъявляются повышенные требования. Мы предлагаем организациям бесплатную замену текущей российской виртуализации на SpaceVM — это реальная возможность получить современный, надежный инструмент уровня крупных предприятий», — сказал Максим Ерофеев, коммерческий директор Space («Даком М»).