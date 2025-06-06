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В GIS WebServer SE реализована поддержка Национальной системы пространственных данных

В КБ «Панорама» разработан GIS WebServer SE версии 7.0.0 для операционных систем Astra Linux Special Edition, Ubuntu, MS Windows. Новая версия позволяет интегрировать средства администрирования с другими информационными системами. Расширены средства Редактора карты, добавлено взаимодействие с Национальной системой пространственных данных (НСПД).

Хранение всех настроек приложения в базе данных обеспечивает интеграцию с существующими и разрабатываемыми информационными системами. Кроме списка пользователей, их ролей и разрешений, реализовано хранение всех настроек проектов приложения, каталогов слоев и данных компонентов карты, параметров сеансов пользователей и других метаданных.

В Редакторе карты расширены форматы пользовательских данных для получения геометрии объектов (MIF/MID, SHP, GeoJSON, CSV, DXF, SXF). Эти же форматы можно использовать при публикации слоев в составе карт. Режим редактирования общих точек теперь позволяет задействовать все редактируемые слои.

Добавлена возможность подключения более 60 слоев Национальной системы пространственных данных (НСПД) посредством их публикации в GIS WebService SE. Обновлены компоненты поиска и получения сведений государственного кадастра.

Реализована возможность расширения функционала серверного API. Пользователи могут встраивать собственные компоненты на PHP, назначать им маршруты и добавлять настройки в Администраторе приложения.

GIS WebServer SE применяется при построении закрытых корпоративных систем с обеспечением защиты данных, имеющих гриф секретности или коммерческую тайну. GIS WebServer SE реализован с использованием инструментария GIS WebToolKit SE, который может применяться в средствах разработки, использующих JavaScript и TypeScript.

На базе GIS WebServer SE и других серверных продуктов КБ «Панорама» реализована Региональная ГИС Рязанской области (РГИС РО). РГИС РО - специализированный многофункциональный геопортал, интерактивные возможности которого предоставляют доступ к достоверным сведениям об объектах различных категорий. РГИС РО доступна широкому кругу пользователей – органам власти, гражданам, организациям, в том числе потенциальным инвесторам и частным компаниям. Региональная ГИС Рязанской области помогает в принятии решений по различным направлениям социально-экономического развития.

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