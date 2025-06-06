Подтверждена совместимость ОС «МСВСфера АРМ 9» и программного продукта WINE@Etersoft

Российский разработчик ПО «Инферит ОС» (ГК Softline) и компания Etersoft объявили об успешном завершении тестов на совместимость операционной системы «МСВСфера АРМ 9» и программного продукта WINE@Etersoft. Благодаря совместимости продуктов пользователи «МСВСфера АРМ 9» смогут минимизировать риски при миграции инфраструктуры и переносе Windows-приложений.

WINE@Etersoft – это программный продукт компании Etersoft, который обеспечивает среду совместимости и устойчивую работу Windows-приложений в российских операционных системах на базе ядра Linux, таких как ОС «МСВСфера АРМ 9». Решение основано на коде свободного проекта Wine, который дорабатывается командой Etersoft с 2005 г. WINE@Etersoft включен в реестр отечественного ПО (№2101) и подходит как для государственных, так и частных организаций.

Семейство операционных систем «МСВСфера», разработанное на базе Linux, также входит в реестр Минцифры и может использоваться в государственном и корпоративном секторах. Редакция «МСВСфера АРМ» для рабочих станций является полноценной альтернативой зарубежным пользовательским ОС Windows и MacOS. Она имеет понятный интерфейс (в стиле Windows и MacOS на выбор) и все необходимые для работы приложения: офисный пакет, почтовый клиент, браузер, доступ к облачным сервисам, – что упрощает адаптацию новых пользователей.

Продукт входит в экосистему «Инферит», которая объединяет инструменты для построения и управления ИТ-инфраструктурой и информационной безопасностью: от серверов, компьютерного оборудования и облаков до FinOps-платформы, решений по инвентаризации и контролю ИТ-активов и информационной безопасности. Продукты вендора включены в реестры Минцифры и Минпромторга и способствуют технологическому суверенитету отечественных компаний.

Во время тестирования подтвердилась стабильная работа ключевых Windows-приложений (в том числе «Компас-3D v22» и «1С 8.3») на платформе WINE@Etersoft, установленной в среде ОС «МСВСфера АРМ 9». Это значит, что теперь организации, планирующие перейти на российские решения, могут запускать критически важные бизнес-приложения без необходимости полной замены ПО. Для государственных заказчиков это важно в контексте импортозамещения, а для корпоративных в контексте быстрого перехода на отечественную ОС с сокращением издержек на переобучение персонала.

Также совместимость продуктов позволяет: совершить плавный переход на российскую платформу без потери производительности и привычных рабочих инструментов; снизить расходы на лицензирование за счет отказа от зарубежных ОС и виртуализации; сохранить поддержку критичных бизнес-приложений в безопасной среде.

Таким образом, благодаря интеграции пользователи получают готовую экосистему для повседневной работы, которая отвечает актуальным требования рынка и по функциональности, и по безопасности.

«Совместимость с WINE@Etersoft – это стратегический шаг в сторону цифровой независимости. Мы даем пользователям инструмент для перехода на отечественную платформу без потери функциональности и с максимальным уровнем безопасности. Теперь наши клиенты могут быть уверены, что при переходе на “МСВСфера” ключевые приложения продолжат работать стабильно», — сказала Ирина Назаренко, директор «Инферит ОС».

«Подтверждение совместимости WINE@Etersoft с ОС “МСВСфера” в первую очередь будет полезно пользователям. Улучшение технической поддержки, тщательное тестирование и более глубокая интеграция решений по совместимости – вот основные последствия сотрудничества. WINE@Etersoft позволит сократить затраты на переход с зарубежных платформ, минимизировать риски и сохранить преемственность процессов», — отметил Виталий Липатов, генеральный директор Etersoft.