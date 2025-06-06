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CommuniGate Pro и «Киберпротект» подписали соглашение о технологическом сотрудничестве

Компании CommuniGate Pro и «Киберпротект» договорились о сотрудничестве, направленном на проведение работ и консультаций по совместимости программных продуктов компаний. Об этом CNews сообщили представители CommuniGate Pro.

Топ-менеджеры компаний, директор по развитию бизнеса CommuniGate Pro Виктор Серебряков и генеральный директор «Киберпротекта» Алексей Бадаев, подписали соглашение о технологическом сотрудничестве. Взаимодействие сторон будет выстроено по направлению технологической совместимости продуктов, что подразумевает информирование о выходе новых версий, необходимое тестирование на совместимость и учет взаимных рекомендаций компаний.

К настоящему моменту CommuniGate Pro и «Киберпротект» имеют историю сотрудничества и создания надежных решений. Так, система резервного копирования и восстановления данных «Кибер Бэкап» обеспечивает возможность создания резервных копий данных и, при необходимости, восстановления данных из резервных копий вплоть до отдельных почтовых ящиков, а также необходимых настроек системы с платформой для корпоративных коммуникаций CommuniGate Pro. Это позволяет компаниям быть уверенными в том, что пользовательские данные не пропадут, а возможные пропущенные системой безопасности атаки не приведут к большим потерям.

«Ключевая задача — обеспечить максимальные функциональность и производительность, что позволит нашим заказчикам получить надежное решение, которое отвечает требованиям рынка, улучшает пользовательский опыт и обеспечивает надежное функционирование решения. Партнерство с «Киберпротект» открывает новые возможности для совместного развития технологий и повышения уровня защиты информации», – сказал Виктор Серебряков, директор по развитию бизнеса CommuniGate Pro.

«Сегодня нашим общим заказчикам, стремящимся к цифровой независимости и устойчивости, особенно важно быть уверенными в сохранности и доступности данных, которыми они используют и обмениваются в повседневной работе. Технологическое партнерство с CommuniGate Pro поможет объединить экспертизу наших команд и создавать решения, соответствующие всем требованиям к безопасности и надежности корпоративных коммуникаций.», — отметил Алексей Бадаев, генеральный директор компании «Киберпротект».

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