Конференция CNews «Low-code и no-code» состоится 14 октября

Конференция CNews «Low-code и no-code» состоится 14 октября14 октября CNews приглашает принять участие в конференции «Low-code и no-code».
Подтвердили свое участие:
Олег Савин, архитектор прикладных систем предприятия, ОМК;
Станислав Гоц, директор департамента бизнес-приложений и платформ, Lamoda;
Елена Куделина, начальник группы документационного обеспечения, «Новое качество дорог»;
Галия Пепельницына, главный специалист по процессному управлению, «Новое качество дорог»;
Наталья Иванова, руководитель направлениями цифровизации и трансформации, ГК «Остек»;
Валентин Каськов, директор по информационным технологиям, ССТ;
Станислав Тульчинский, управляющий директор ДИТ, РСХБ;
представитель компании «Лукоморье»
Основные темы конференции
Что такое LCNC
- Сложные системы без программирования — это возможно?
- Насколько зрелые LCNC платформы предлагают российские разработчики?
- Где можно использовать low-code и no-code?
- LCNC как инструмент импортозамещения.
- Какие навыки нужны для low-code и no-code разработки?
- Слабые места LСNC-разработки.
- Как LCNC снижает затраты на разработку?
Технологическая основа
- Современные LCNC платформы для разработчиков
- LCNC-платформы для бизнеса
- Интеграционные возможности LCNC-платформ
- Визуальные инструменты LCNC платформ
- Инструменты совместимости со сторонними приложениями
- Чем искусственный интеллект как составная часть LCNC-платформы
- Производительность и масштабируемость LCNC приложений
Проекты и решения
- Промышленные высоконагруженные корпоративные системы на базе Low/No-code
- Автоматизация типовых процессов на базе LCNC
- Отраслевые LCNC решения
- Гибридный подход к разработке корпоративных решений
- Безопасность low-code разработки