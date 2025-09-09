Ленивые программисты приспособили к делу самый бесполезный гаджет в мире. Теперь он пишет за них код. Видео

Устройство Rabbit R1, разработчики которого продавали его под видом замены смартфона, превратилось в гаджет для написания программного кода. Обновление прошивки встроило в него функцию вайб-кодинга, популярность которой стремительно растет. Rabbit R1 в полтора раза компактнее смартфона.

Мини-смартфон для программиста

Стартап Rabbit обновил операционную систему своего фирменного устройства Rabbit R1, благодаря чему оно теперь умеет генерировать программный код, пишет Liliputing. Иными словами, при помощи Rabbit R1, с учетом общей концепции этого гаджета, можно заниматься вайб-кодингом в любое время и в любом месте.

Rabbit R1 – это небольшое устройство в ярко-оранжевом корпусе, вышедшее в 2024 г. и позиционировавшееся как альтернатива и даже замена смартфонам. В основе Rabbit R1 – нейросеть, вернее, большая модель действия (Large Action Model, LAM), которая должна не только понимать запросы пользователя, но еще и выполнять его приказы. Например, LAM должна уметь заказывать билеты, оформлять доставку товаров и еды, отправлять сообщения – и все это по голосовым командам, то есть даже без необходимости доставать Rabbit R1 из кармана или сумки.

Вайб-кодинг подразумевает не написание кода с нуля своими силами, а всего-лишь отправку нейросетям необходимого запроса на естественном языке. Они сами сгенерируют код, а программисту нужно будет лишь удостовериться в его работоспособности и в случае необходимости отправить еще один или несколько запросов для корректировки.

Автором термина «вайб-кодинг» является Андрей Карпатый (Andrej Karpathy), бывший исследователь компании OpenAI. Это программист с чехословацкими корнями, ныне проживающий в Канаде.

В конце августа 2025 г. CNews писал, что в России бум спроса на программистов, которые пишут код при помощи запросов нейросетям. С начала 2025 г. вакансий для них стало больше на 27%.

Что-то пошло не так

На старте продаж Rabbit R1 стоил $199 (16,4 тыс. руб. по курсу ЦБ на 9 сентября 2025 г.). В его составе – крошечный сенсорный экран на 2,88 дюйма с низким разрешением и слабая фотокамера.

Rabbit R1 с треском провалился в продаже и даже бывший главный дизайнер Apple Джонатан Айв (Johnathan Ive) выступил с критикой, назвав его плохим продуктом с точки зрения дизайна и опыта использования. Тем не менее, стартап Rabbit не закрылся и по-прежнему продолжает продавать свое единственное творение по прежней же цене.

Но, похоже, разработчики учли если не все, то основные негативные комментарии в адрес Rabbit R1. В сентябре 2025 г. устройство получило новую прошивку rabbitOS 2, призванную сделать использование гаджета проще, а также по-новому применять возможности встроенного искусственного интеллекта.

Глобальные изменения

Обновление ПО привносит в Rabbit R1 очень много нового, и одно из ключевых изменений – это полностью переработанный интерфейс, которым стало проще управлять с экрана, пишет Liliputing. Если раньше для доступа к большинству функций требовалось использовать голос, то отныне в распоряжении пользователя имеется панель быстрых настроек, которую можно виртуально выдвинуть из верхней части экрана.

Сам интерфейс теперь состоит из карточек для навигации по различным приложениям и функциям. С их помощью можно активировать переводчик, таймер, камеру, галерею и пр.

За функцию написания, вернее, генерации кода, отвечает опция «Творения» (Creations).

По заверениям разработчиков, с помощью этого нововведения можно писать код как обычных программ, так и видеоигр. Притом делать это можно на естественном языке, что является основой принципа вайб-кодинга.

Достаточно будет голосом поставить перед Rabbit R1 задачу, и он выполнит ее без дополнительного участия со стороны пользователя. Полученный результат можно сохранить для дальнейшего использования, а также им можно делиться с другими владельцами такого гаджета.

Ничего не получится

Эксперты Liliputing в крайней степени сомневаются в том, что Rabbit удастся повысить спрос на R1 за счет программистов, не желающих или не умеющих писать код самостоятельно. «Вместо того, чтобы позиционировать Rabbit R1 как революционное устройство, которое изменит ваше взаимодействие с цифровыми приложениями и сервисами, теперь это скорее игрушка на базе искусственного интеллекта, с которой можно разговаривать на ходу, и которую теоретически можно использовать для написания простых (и, надеюсь, не слишком глючных или небезопасных) приложений и игр, не учась программировать», – пишет сотрудник Liliputing Брэд Линдер (Brad Linder).

Линдер также считает, что полноценный гаджет почти за $200, который нужно носить с собой, вполне могло бы заменить обычное приложение для смартфона. По его мнению, потратить деньги на R1 можно лишь при очень большой любви к устройствам с маленьким экраном и встроенным колесиком прокрутки (оно тоже используется для управления R1).

«Сомневаюсь, что обновление прошивки поможет компании продать больше устройств. Но, надеюсь, оно вдохнет немного жизни в те немногие устройства, которые уже проданы», – подытожил Линдер.