Устройства «Рутокен» полностью совместимы с актуальными версиями продуктов Dallas Lock

Компания «Актив», разработчик и производитель продуктов и решений для обеспечения информационной безопасности, и компания «Конфидент», разработчик и производитель линейки средств защиты информации Dallas Lock, успешно протестировали совместимость актуальных версий продуктов. В ходе испытаний была подтверждена корректная работа токенов и смарт-карт «Рутокен ЭЦП 3.0», включая модели с поддержкой бесконтактной технологии NFC, в сочетании с системами Dallas Lock. Об этом CNews сообщили представители «Актива».

Специалисты компаний «Конфидент» и «Актив» протестировали совместную работу токенов и смарт-карт «Рутокен ЭЦП 3.0» для следующих решений Dallas Lock: система защиты информации от несанкционированного доступа (СЗИ НСД) Dallas Lock 8.0; система защиты информации в виртуальных инфраструктурах (СЗИ ВИ) Dallas Lock; средство доверенной загрузки уровня платы расширения (СДЗ ПР) Dallas Lock; единый центр управления (ЕЦУ) Dallas Lock; система защиты информации от несанкционированного доступа (СЗИ НСД) Dallas Lock Linux.

Криптографические USB-токены и смарт-карты линеек «Рутокен ЭЦП 3.0» обеспечивают выработку и защищенное хранение ключевой информации, формируют электронную подпись (ЭП) и могут быть использованы как второй фактор аутентификации. USB-токены «Рутокен» являются ключевыми носителями в массовых российских проектах и базируются на технологиях ЭП и инфраструктуре открытых ключей (PKI), которые применяются при аутентификации пользователя.

Использование токенов и смарт-карт «Рутокен ЭЦП 3.0» в продуктах СЗИ НСД Dallas Lock и СДЗ ПР Dallas Lock повышает уровень защиты рабочих мест пользователей.

Ксения Шаврова, руководитель отдела по работе с технологическими партнерами, компания «Актив»: «Для нас всегда важно соответствовать стандартам безопасности в новых поколениях устройств без потери функциональности. Совместимость токенов и смарт-карт «Рутокен ЭЦП 3.0» с решениями Dallas Lock способствует повышению уровня безопасности систем, минимизируя риски несанкционированного доступа».

Михаил Дмитриев, директор по маркетингу, технологическому и бизнес партнерству компании «Конфидент», Центра защиты информации: «Мы рады объявить об успешном завершении тестирования на совместимость токенов и смарт-карт, производимых компанией «Актив», нашим многолетним партнером, с широким спектром продуктов, разработанных ЦЗИ «Конфидент» и подписании соответствующих сертификатов совместимости. Данное событие знаменует собой важный этап в укреплении сотрудничества между нашими организациями. Успешное прохождение испытаний подтверждает надежность и функциональность совместных решений, предлагаемых «Конфидентом» и «Активом» для обеспечения информационной безопасности. Мы уверены, что интеграция токенов и смарт-карт «Актив» с продуктами ЦЗИ «Конфидент» позволит нашим клиентам получить более эффективные и защищенные инструменты для работы с конфиденциальной информацией».