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«Ред Софт» и ГК «МДИС» подписали соглашение о стратегическом партнёрстве и создании комплексного решения для безопасного перехода с Microsoft AD на Linux

Российский разработчик программного обеспечения «Ред Софт» и группа компаний «МД Информационные Системы» (ГК «МДИС») подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Компании объединят усилия для реализации проектов в сфере импортозамещения ИТ-инфраструктуры, включая разработку комплексного решения для миграции с Microsoft AD на Linux-совместимые системы.

Со стороны ГК «МДИС» документ подписала Лариса Дыдыкина, коммерческий директор «МД Информационные Системы». Интересы «Ред Софт» представил Рустам Рустамов, заместитель генерального директора компании.

«Сегодняшнее подписание соглашения о сотрудничестве – это заявка на будущее. Ни одна ИТ-инфраструктура не обходится без службы каталогов – центра управления, отвечающего за учёт пользователей, компьютеров и контроль доступа. Как критически важный компонент она требует надёжных сервисов и грамотных системных администраторов. Последние 20 лет инфраструктура наших заказчиков на Microsoft AD была защищена экосистемой программного обеспечения, сделавшей иностранного вендора мировым лидером. В Linux-среде этих сервисов нет, а стандартные методы защиты вроде СРК и бэкапов не работают на уровне службы каталогов. При сбое бизнес может остановиться на дни, недели или даже месяцы до полного восстановления. Прогнозируя рост числа компаний, переходящих на Linux, мы создали специальную версию подсистемы Granulex для восстановления и бесперебойной работы службы каталогов. Объединение решений «Ред Адм» и Granulex отвечает запросам рынка на готовые доверенные решения от вендоров и обеспечивает требования по отказоустойчивости критической ИТ-инфраструктуры», – отметила Лариса Дыдыкина, коммерческий директор «МД Информационные Cистемы» (Granulex).

«Это важное событие подчеркивает стремление наших компаний развивать инновационный рынок цифровых технологий. Уверен, что наше сотрудничество с ГК «МДИС» обеспечит предприятиям страны доступ к проверенному российскому программному обеспечению и сервисам, способствующим успешной цифровизации различных секторов экономики», – сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».

Подписанное соглашение между «Ред Софт» и ГК «МДИС» закладывает основу для долгосрочного сотрудничества в сфере разработки, внедрения и технической поддержки программных решений. В рамках партнерства компании будут совместно создавать новые отечественные ИТ-решения, ориентированные на потребности российских предприятий. Особое внимание стороны уделят образовательным инициативам, включая проведение специализированных семинаров и программ повышения квалификации для ИТ-специалистов.

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