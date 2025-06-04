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МТС и «Чайна Телеком» договорились о развитии Интернета вещей в автомобильной отрасли России

ПАО «МТС», цифровая экосистема, объявляет о стратегическом партнерстве с ведущей телекоммуникационной компанией Китая «Чайна Телеком». В рамках документа стороны договорились о совместном продвижении и развитии Internet of Vehicles-решений (IoV, Интернет вещей в транспорте) на российском авторынке. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Сотрудничество МТС и China Telecom в сегменте IoV началось еще в 2020 г. с реализации совместного проекта для автопроизводителя Haval. За это время компании накопили значительный опыт в области телематических решений, мультимедийных сервисов и мобильной связи для автомобилей. Новый этап партнёрства предполагает масштабирование этого направления, выход на новых автопроизводителей и развитие сквозных цифровых сервисов для транспортной отрасли.

Компании планируют взаимодействовать с автопроизводителями, разработчиками онлайн-сервисов для автомобилей и другими участниками IoV-экосистемы. В фокусе — создание цифровых решений на базе концепций Connectivity as a Service («Связь как услуга») и IoV-ready connectivity («Связь, готовая к Интернету вещей в транспорте»). Особое внимание будет уделено использованию высокоскоростного мобильного интернета и автономной связи для автомобилей. Партнёрами проекта на новом этапе станут китайские бренды Haval, Changan и Avatr.

МТС с 2019 г. реализует проекты в области IoV. Среди кейсов — сотрудничество с Toyota, Geely, Haval, Exeed и рядом других автопроизводителей. Так, владельцы автомобилей Exeed уже с завода получили доступ к онлайн-навигации, потоковой музыке и видео, погодным сервисам, играм и социальным сетям. Впервые на рынке МТС запустила eSIM в автомобилях, что позволяет запускать удаленное управление автомобилем через мобильное приложение и обновление ПО «по воздуху», без визита в дилерский центр.

МТС и China Telecom также усиливают сотрудничество в области технологии M2M (Machine-to-Machine). Партнёры сосредоточатся на продвижении платформы «МТС M2M Менеджер», которая объединяет защищённую инфраструктуру мобильной передачи данных и инструменты управления IoT-устройствами. С одной стороны, это устойчивый канал связи с высоким уровнем безопасности, широким покрытием и отказоустойчивостью. С другой, это компонент бизнес-логики, позволяющий поставщикам цифровых сервисов интегрировать связь без необходимости управлять тарифами, SIM-картами и телеком-инфраструктурой. Такой подход упрощает масштабирование и ускоряет вывод продуктов на рынок.

«Наше сотрудничество с China Telecom началось ещё в 2020 г. с запуском IoV-проекта для Haval — и стало точкой отсчета для глубокой технологической кооперации. Сегодня мы масштабируем решения на новые рынки и бренды. Использование нашего опыта и технологий будет способствовать внедрению цифровых сервисов нового поколения и укреплению технологического суверенитета российских и китайских решений», — сказал директор департамента по продуктам бизнес-рынка Максим Ананченко.

«МТС — наш долгосрочный и стратегически важный партнер в России. За последние годы мы вместе реализовали ряд технологических инициатив, включая успешный запуск IoV-проекта для HAVAL. Сегодня мы выходим на новый уровень взаимодействия, объединяя наши компетенции, инфраструктуру и экспертизу, чтобы предложить автопроизводителям и разработчикам цифровых сервисов комплексные решения на базе высокоскоростной и защищенной мобильной связи.

Мы также видим огромный потенциал в развитии решений в области M2M. Платформа «МТС M2M Менеджер» в сочетании с возможностями нашей сети позволяет предложить уникальный уровень контроля, безопасности и стабильности для масштабных IoT-экосистем. Уверен, что наша совместная работа ускорит цифровую трансформацию автомобильной отрасли и заложит основу для новых форм взаимодействия между машинами, сервисами и людьми», — сказал генеральный директор ООО «Чайна Телеком» Ма Гуани.

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