«Лукоморье» и TMS Test IT в связке создают решение для управления ИТ-продуктами

Test IT, бизнес-подразделение «Девелоники» (входит в кластер FabricaONE.AI ГК Softline), и ИТ-экосистема «Лукоморье» («РТК ИТ плюс», входит в «Ростелеком») объявили о заключении соглашения о технологическом партнерстве. Стороны объединились для интеграции решений. Это позволит заменить зарубежные legacy-инструменты и предоставить рынку современный отечественный аналог.

Новая интеграция между платформой управления качеством Test IT и системой управления проектами и задачами «Яга» из ИТ-экосистемы «Лукоморье» объединит процессы тестирования и разработки в цифровую среду. Решение позволит российским ИТ-командам выстроить прозрачную, контролируемую и полностью импортонезависимую инфраструктуру для управления продуктами и процессами в команде. Сотрудничество соответствует стратегии ГК Softline по развитию продуктов российских ИТ-производителей.

Пользователи смогут связывать пространства «Яги» и проекты Test IT, управлять тестовыми объектами напрямую из задач, а также создавать задачи из интерфейса TMS прямо в среде информационной системы «Лукоморье». Интеграция обеспечит бесшовный обмен данными между системами, повысит скорость работы команд и упростит процессы тестирования продуктов. Так, в «Яге» появится раздел для настройки связи с проектами Test IT и отображения привязанных тест-кейсов и тест-планов. Интеграция с платформой управления тестированием также позволит отслеживать прогресс в рамках одного интерфейса и выстроить единую эффективную цифровую среду.

Представленное комплексное решение упростит технические процессы. ИТ-команды смогут перейти на полностью отечественные инструменты для управления проектами и качеством, ускорить цикл поставки продукта и сократить затраты на сопровождение разрозненных и зарубежных инструментов.

«Российскому ИТ-рынку сегодня остро не хватает зрелых интеграционных решений, которые объединяли бы инструменты разных вендоров в одну цифровую среду. Без такого взаимодействия сложно обеспечить целостность процессов и масштабировать эффективность командной работы. Наше партнерство с Test IT станет важным шагом в этом направлении: совместное решение обеспечит компаниям прозрачность, контроль на всех этапах разработки и ускорение выхода продуктов на рынок», — отметил Арсен Благов, генеральный директор ИТ-экосистемы «Лукоморье» («РТК ИТ плюс», входит в «Ростелеком»).

«Наше сотрудничество с “РТК ИТ плюс” как ведущим российским вендором решений для тестирования ПО нацелено на глубокую интеграцию с решениями экосистемы “Лукоморье”. Цель — постепенная замена всех зарубежных легаси-систем по управлению тестированием ПО в контуре партнера и внешних клиентов», — сказал Артём Кострюков, генеральный директор Test IT, бизнес-подразделения «Девелоники» (ГК Softline).