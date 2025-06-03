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Решение MILA: новый уровень заботы о здоровье за счет цифрового взаимодействия клиник и пациентов

Компании «ЭлНетМед» и «Нетрика.Медицина» выводят на рынок экосистему цифровых сервисов для пациента под общим названием MILA на базе платформы N3.Health. Решение позволяет частным клиникам быстро развернуть личный кабинет для пациентов, онлайн-запись на прием, телемедицинские консультации, выдачу электронных рецептов и бронирование лекарств в аптеках. Об этом CNews сообщили представители «ЭлНетМед».

MILA дает возможность клиникам наладить качественную коммуникацию с пациентами за счет объединения вокруг пациента всех необходимых сервисов для заботы о здоровье: единая медкарта, онлайн-запись на прием, телемедицина, выдача электронных рецептов и бронирование аптечных товаров (пользователям доступен поиск в более чем 40 тыс. аптек по всей России). MILA самостоятельно формирует полную медицинскую историю для пациента, автоматически агрегируя данные из разных медицинских учреждений. При этом пациент может дополнять свою медкарту и делиться ей с врачами.

Уже сейчас более восьми тыс. частных клиник, которые подключены к N3.Health, абсолютно бесплатно могут использовать MILA для отображения медицинских документов своим пациентам.

Функционал MILA включает в себя и маркетинговые инструменты — публикацию акций, сбор отзывов, внедрение программ лояльности. Для обогащения сторонних личных кабинетов некоторые сервисы доступны в виде готовых виджетов.

Особое внимание в MILA уделено безопасности. Обмен данными с медицинскими организациями происходит по защищенным каналам связи в соответствии с российским законодательством. В целях повышения безопасности MILA официально подключена к ЕСИА (Госуслуги) для авторизации пользователей, благодаря чему клинике не требуется дополнительно регистрировать пациента в личном кабинете и выдавать коды доступа.

Для пациентов MILA представляет собой общедоступный бесплатный сервис (mila.online или мобильное приложение MILA). Клиника может открыть профиль в MILA или развернуть на собственном домене брендированную версию личного кабинета пациента, включающую сервисы MILA (версия White Label). В этом случае для клиники доступен выпуск брендированного мобильного приложения.

«С помощью MILA мы хотим предоставить пациенту доступ к своей медицинской карте, чтобы в разы упростить процесс заботы о здоровье. Мы стремимся объединить вокруг человека как можно больше его медицинских данных, в том числе за счет взаимодействия с государственными информационными системами здравоохранения. На текущий момент к нашей платформе подключены свыше восьми тыс. организаций, которые передали более 16 млн медицинских документов. Для медицинских организаций MILA — готовое решение, позволяющее оцифровать взаимодействие с пациентами. Мы постоянно мониторим рынок и активно инвестируем в разработку новых сервисов в MILA, которые отвечают как потребностям медицинских организаций, так и пациентов», — сказал Денис Чумаков, генеральный директор компании «ЭлНетМед» (интеграционная платформа N3.Health).

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