У завода «Микрон» сменился гендиректор

Смена руководства на «Микроне»

Микроэлектронный завод «Микрон» сообщил об изменениях в своем руководстве. Гульнара Хасьянова покидает пост гендиректора предприятия. Ее место займет Сергей Ранчин.

Сергей Ранчин с 1997 г. по 2022 г. работал на «Микроне», пройдя путь от инженера-технолога до замгендиректора по операционной деятельности. В 2022 г. он возглавил НИЦ «Курчатовский институт» - НИСИ (Научно-исследовательский институт системных исследований).

Чем известна Гульнара Хасьянова

Гульнара Хасьянова имеет долгий опыт работы в телекоммуникационной отрасли. В 2000-х годах она была коммерческим директором сначала «Ростелекома», затем оператора дальней связи МТТ («Межрегиональный Транзиттелеком», в настоящее время является «дочкой» МТС).

«Элемент» У завода «Микрон» сменился гендиректор

В 2007 г. Хасьянова стала гендиректором сотового оператора «Скай Линк». В тот период времени АФК «Система» была одним из двух акционеров МТТ и «Скай Линка».

В 2011 г. Хасьянова возглавила «Союз LTE»: он объединял сотовых операторов «Мегафон», МТС («Мобильные телесистемы»), «Ростелеком» и «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»).

Эта организация подготовила предложения по проведению конкурса по распределению частот для технологии четвертого поколения (4G) сотовой связи стандарта LTE. Конкурс был проведен в 2012 г., его победителем стали все четыре указанных оператора.

В 2014 г. Хасьянова возглавила холдинг «Система Массмедиа», принадлежавший АФК «Система» В 2016 г. Хасьянова стала гендиректором завода «Микрон».

Данное предприятие в 90-х годах перешло под контроль АФК «Система». В конце 2000-х «Микрон» входил в холдинг «Ситроникс» (также был подконтролен АФК «Система»).

Создание ГК «Элемент» и уход АФК «Система» из числа ее акционеров

В 2013 г. «Микрон» перешел под контроль концерна РТИ (подконтрольного АФК «Система». В 2019 г. АФК «Система» и госкорпорация «Ростех» договорились о создании группы компаний «Элемент», в которой АФК «Система» владела 50% плюс одной акцией, «Ростех» - 50% минус одна акция. В состав группы были переданы десятки предприятий, включая «Микрон».

В начале 2026 г. Сбербанк приобрел 41,9% акций ГК «Элемент» за 27 млрд руб. В том числе банк полностью выкупил долю АФК «Система» - 37,6% акций. «Ростех» сейчас владеет 41,66% акций ГК «Элемент». При этом под прямой контроль АФК «Система» перешло одно из подразделений ГК «Элемент» - «Корпорация Роботов».

После этого в ГК «Элемент» сменилось руководство. Вместо Ильи Иванцева новым гендиректором группы стал Олег Хазов. Иванцев руководил ГК «Элемент» с момента создания группы в 2019 г., до этого он работал в АФК «Система». Сейчас он также вернется в структуры АФК «Система».

Хазов работает в ГК «Элемент» с 2022 г. До той пор он работал в структурах ГК «Ростех». О том, что вместе с уходом Хазова из ГК «Элемент» Хасьянова уйдет из «Микрона», неделей ранее писал Telegram-канал «НИИчаво».

Итоги работы Гульнары Хасьяновой

«Команда «Микрона» сделала невозможное в условиях исключительно жестких геополитических факторов для обеспечения санкционной устойчивости предприятия и технологического суверенитета страны,- прокомментировала свой уход Гульнара Хасьянова. - Благодарю персонально каждого сотрудника завода за этот технологический подвиг и желаю Микрону новых побед».

«В ответ на растущее санкционное давление предприятие наращивало активы и находило нестандартные решения: в группу компаний «Микрон» вошла производственная площадка «Светлана – Полупроводники», было создано совместное предприятие с Московским Метрополитеном МСП, где успешно реализован выпуск карты «Тройка» с новым собственным транспортным чипом, что является реальным примером успешного импортозамещения, - говорится в сообщении «Микрона». - Существенно усилена инженерная инфраструктура для развития производства – подведены природный газ и дополнительные 9,5 МВт электрической мощности, модернизированы инфраструктурные, производственные и офисные объекты. В составе группы «Микрон» создан центр компетенций по системам обеспечения специальными электронными материалами и магистральными газами, полностью бесшовно заместивший иностранного поставщика».

В 2016-2025 гг. на предприятии было реализовано 192 ОКР и НИОКР, освоено в серийном производстве более 400 типономиналов, 67 изделий Микрона внесены в реестр ЕРРПП, рост производительности труда составил 27%, средняя зарплата увеличилась почти в три раза. При поддержке Фонда развития Промышленности, Правительства Москвы и Министерства промышленности и торговли были запущены 5 новых производственных линий: две линии корпусирования чип-модулей, линия сборки промышленных микросхем, линия сборки микросхем в пластиковые корпуса, а также линия сборки СОВ-модулей, что обеспечило полную локализацию производства транспортных карт «Тройка» в Москве. В 2025 году совместно с Правительством Москвы стартовал проект Московской испытательной лаборатории микроэлектроники (МИЛМ) на площадке «Алабушево» ОЭЗ «Технополис Москва» для замещения услуг иностранных лабораторий.