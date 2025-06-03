«Береста РК» и «Диасофт» объявили о технологическом сотрудничестве

Компании «Береста РК», разработчик российского программного обеспечения для резервного копирования и восстановления данных, и «Диасофт», российский разработчик корпоративных и системных ИТ-решений для всех отраслей экономики, объявили о технологическом сотрудничестве. Партнеры подтвердили полную совместимость решений на всех поддерживаемых операционных системах Linux.

Стороны договорились о долгосрочном партнерстве, в рамках которого подтверждена совместимость СУБД Digital Q.Database от «Диасофт» с программным обеспечением для построения систем резервного копирования и восстановления данных «Береста» и обеспечена техническая поддержка интеграции. Также запланировано ведение совместных проектов для банковского сектора.

«Наше сотрудничество с «Диасофт» открывает новые возможности для финансовых организаций. Заказчики получат более надежное решение для защиты критически важных данных, соответствующее всем требованиям Банка России, ФСТЭК и других регуляторов финансового рынка», – отметил Дмитрий Ханецкий, коммерческий директор компании «Береста РК».

«Партнерство «Диасофт» и «Береста» позволяет предоставить рынку надежные инструменты работы с данными, которые подходят для использования в критически важных IT-инфраструктурах и дают возможность эффективно импортозаместить западные аналоги», – отметил Александр Сахаров, директор по работе с партнерами компании «Диасофт».

Клиенты обеих компаний получат готовые, оптимизированные решения, это сократит затраты на внедрение и эксплуатацию. Для партнеров сотрудничество открывает новые перспективы развития – совместные проекты, расширение функционала и усиление рыночных позиций.