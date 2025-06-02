«ТерраЛинк» и «Диасофт» подписали меморандум о партнерстве

Российский ИТ-интегратор решений для бизнеса «ТерраЛинк» и компания «Диасофт», российский разработчик корпоративных и системных ИT-решений для всех отраслей экономики, подписали меморандум о сотрудничестве в сфере информационных технологий с целью совместного развития цифровых сервисов и внедрения новых технологий и платформ экосистемы Digital Q на российских предприятиях, а также реализации проектов импортозамещения. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

«"ТерраЛинк" – один из ведущих поставщиков ИТ-решений для промышленности на российском рынке. В настоящее время мы реализуем несколько крупных проектов в сфере компонуемой архитектуры для промышленных предприятий и разрабатываем собственные решения для цифровизации бизнес-процессов. Уверены, что сотрудничество с «Диасофт» позволит нам развить новые компетенции, а также существенно повысить уровень предлагаемых услуг по цифровой трансформации и автоматизации клиентского бизнеса», – сказал директор дирекции ERP-решений «ТерраЛинк» Максим Бутов.

«Синергия компетенций "Диасофт" с "ТерраЛинк" позволит предоставить нашу экосистему low-code разработки микросервисных программных продуктов Digital Q большему количеству российских предприятий и решить их задачи импортозамещения и модернизации ИT-решений», – сказал Александр Сахаров, директор по работе с партнерами компании «Диасофт».