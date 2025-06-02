Столичные компании создают высокотехнологичное оборудование для людей с особенностями здоровья

Московские компании производят продукцию для улучшения качества жизни людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. В ассортименте предприятий инновационные протезы, ортопедическая обувь, спортивный инвентарь, технические средства реабилитации и многое другое. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Москва уделяет особое внимание созданию доступной городской среды. Столица постоянно совершенствует свои программы и проекты, чтобы стать более комфортной для маломобильных граждан. Городские пространства спроектированы под нужды людей с особенностями здоровья, а предприятия выпускают для них необходимую продукцию.

«Столичные компании производят инновационную, качественною и конкурентоспособную продукцию для людей с особенностями здоровья: протезы, ортопедическую обувь, корректирующие корсеты, спортивное оборудование и другие товары. С поддержкой города компании расширяют ассортимент и развивают производство для обеспечения потребителей всеми необходимыми изделиями. Так, предприятия внедряют в свою продукцию цифровые технологии, которые делают ее еще более удобной для пользователей», – сказал Анатолий Гарбузов.

Например, московский производитель бионических и пневматических протезов ног «Steplife» создал новые алгоритмы на базе ИИ для своего серийного бионического протеза. В устройство будут заложены группы паттернов движения ног: конфигурации человеческой ходьбы, бег, различные виды наклонов сгибаний и приседаний. Внедрение начнется уже в июне 2025 г.

«Для протеза нами было разработано специальное мобильное приложение, позволяющее гибко настраивать двигательную активность. Его можно будет перенастроить самостоятельно или в одном из наших протезных центров, которые расположены по всей России», – сказал генеральный директор компании Иван Худяков.

Другая столичная компания «Кенгуру.Про» выпускает новое инклюзивное спортивное оборудование для лиц с особенностями здоровья. На многих площадках компании, установленных в Москве, уже имеется инклюзивное оборудование для активного досуга спортсменов с особенностями здоровья, например, брусья и турники с вертикальными поручнями.

В настоящий момент предприятие существенно расширяет производство. В прошлом году компания инвестировала порядка 200 млн руб. в развитие новых видов инклюзивного и детского оборудования для городских парков и рекреационных зон.