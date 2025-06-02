CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

Столичные компании создают высокотехнологичное оборудование для людей с особенностями здоровья

Московские компании производят продукцию для улучшения качества жизни людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. В ассортименте предприятий инновационные протезы, ортопедическая обувь, спортивный инвентарь, технические средства реабилитации и многое другое. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Москва уделяет особое внимание созданию доступной городской среды. Столица постоянно совершенствует свои программы и проекты, чтобы стать более комфортной для маломобильных граждан. Городские пространства спроектированы под нужды людей с особенностями здоровья, а предприятия выпускают для них необходимую продукцию.

«Столичные компании производят инновационную, качественною и конкурентоспособную продукцию для людей с особенностями здоровья: протезы, ортопедическую обувь, корректирующие корсеты, спортивное оборудование и другие товары. С поддержкой города компании расширяют ассортимент и развивают производство для обеспечения потребителей всеми необходимыми изделиями. Так, предприятия внедряют в свою продукцию цифровые технологии, которые делают ее еще более удобной для пользователей», – сказал Анатолий Гарбузов.

Например, московский производитель бионических и пневматических протезов ног «Steplife» создал новые алгоритмы на базе ИИ для своего серийного бионического протеза. В устройство будут заложены группы паттернов движения ног: конфигурации человеческой ходьбы, бег, различные виды наклонов сгибаний и приседаний. Внедрение начнется уже в июне 2025 г.

«Для протеза нами было разработано специальное мобильное приложение, позволяющее гибко настраивать двигательную активность. Его можно будет перенастроить самостоятельно или в одном из наших протезных центров, которые расположены по всей России», – сказал генеральный директор компании Иван Худяков.

Другая столичная компания «Кенгуру.Про» выпускает новое инклюзивное спортивное оборудование для лиц с особенностями здоровья. На многих площадках компании, установленных в Москве, уже имеется инклюзивное оборудование для активного досуга спортсменов с особенностями здоровья, например, брусья и турники с вертикальными поручнями.

В настоящий момент предприятие существенно расширяет производство. В прошлом году компания инвестировала порядка 200 млн руб. в развитие новых видов инклюзивного и детского оборудования для городских парков и рекреационных зон.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Можно с богомолом?» ИИ-ассистент научился отвечать на каверзные вопросы пассажиров

Минфин потратит миллиарды на отечественные серверы, российский Linux и на замену ПО Microsoft

Алексей Клепиков, «МТС Финтех»: Чтобы обеспечить круглосуточное обслуживание, мы полностью импортозаместили иностранные системы

В России тестируется спутниковая связь 5G для управления БПЛА

Прайс на автопилоте: как крупный застройщик выстроил ценообразование с помощью ИИ

В России продемонстрировали работу отечественной базовой станции

Конференции

CNews FORUM Кейсы 2025

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения для контроля питания и веса: выбор ZOOM

Лучшие кондиционеры стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Обзор HUAWEI WATCH FIT 4 Pro: легкие смарт-часы для спорта

Показать еще

Наука

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной

Древний солнцезащитный крем: как люди пережили апокалипсис солнечной бури 41 000 лет назад

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить
Показать еще