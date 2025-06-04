Yadro отшлифует цифровые процессы алмазодобывающей компании

Группа «Ядро» и «Алроса» подписали меморандум о стратегическом партнерстве – стороны будут работать над автоматизацией процессов алмазодобывающей компании.



Подробности соглашения

Группа «Ядро» и «Алроса» договорились о стратегическом партнерстве. Меморандум подразумевает совместную разработку программы развития в области информационных технологий и автоматизации деятельности «Алроса» и ее дочерних компаний, включая построение технологической архитектуры центров обработки данных и серверных помещений, а также совместную работу над повышением защиты от киберугроз.

Для автоматизации процессов крупных предприятий Yadro предлагает специальное оборудование, подходящее для высоконагруженной ИТ-инфраструктуры, в том числе системы хранения данных и серверы. Также компании проработают возможность использования персональных устройств Kvadra – планшетов Kvadra_T и ноутбуков Kvadra LE14 – для офисных сотрудников «Алроса». Современные устройства KVADRA придут на замену старым моделям.

Клиентские устройства Kvadra оснащены мобильной операционной системой собственной разработки kvadraOS. Специально для устройств разработано микропрограммное обеспечение kvadraBIOS, обеспечивающее надежную защиту и высокий уровень безопасности, а также полную технологическую независимость.

Группа «Ядро» и «Алроса» договорились о стратегическом партнерстве

«Как лидер в разработке и производстве серверов и систем хранения данных в России мы работаем с ключевыми компаниями в производственном, банковском, транспортном и других секторах экономики. Уверены, что наши собственные разработки и современное оборудование позволят партнеру выстроить надежную и безопасную ИТ-инфраструктуру, учитывающую все требования с точки зрения технологической независимости и эффективности внутренних процессов», – отметил коммерческий директор Yadro Александр Бакулин.

«Одной из ключевых задач «Алроса» является создание комфортных и безопасных условий во время перехода на отечественные программы и оборудование. Это станет возможным благодаря сотрудничеству с группой «Ядро» в сфере внедрения современных информационных технологий. Инновационные решения, предлагаемые Yadro, помогут оптимизировать бизнес-процессы и улучшить безопасность и надежность обработки данных. Данное партнерство станет важным шагом к импортозамещению, способствуя использованию отечественных разработок и укреплению позиций «Алроса» на внутреннем рынке. В результате компания получит независимую технологическую базу, что минимизирует риски внешних воздействий и обеспечит стабильное развитие», – директор по информационным технологиям «Алроса» Вадим Желтухин.