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В России появилось мобильное решение для биометрии

Компания «Ядро Клиентские Системы» и Центр биометрических технологий (ЦБТ), оператор государственной Единой биометрической системы, подписали соглашение о технологическом партнерстве.

Биометрия для мобильной регистрации данных

Компании будут использовать устройства Kvadra для мобильной регистрации данных, в том числе в рамках сервиса выездного сбора подтвержденной биометрии. Вместе с клиентскими устройствами Kvadra обеспечит партнеров ЦБТ из банковского сегмента защищенным программно-аппаратным комплексом.

Функционал регистрации подтвержденной биометрии впервые реализован на планшете – до этого финансовые организации использовали для регистрации только стационарные устройства, размещённые в отделениях банков.

Клиентские устройства Kvadra оснащены мобильной операционной системой собственной разработки kvadraOS. Специально для этих устройств разработано микропрограммное обеспечение kvadraBIOS, обеспечивающее надежную защиту и высокий уровень безопасности, а также технологическую независимость, удобство использования и возможность быстрой адаптации под требования заказчиков.

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Компания «Ядро Клиентские Системы» и Центр биометрических технологий (ЦБТ), оператор государственной Единой биометрической системы, подписали соглашение о технологическом партнерстве

«Идентификация с использованием биометрических данных открывает новый уровень цифровых услуг, в том числе дистанционных, при этом требует значительных усилий с точки зрения безопасности и надежной защиты данных. Экспертиза наших специалистов позволяет предложить партнерам не только устройства, удобные в использовании, но и полностью технологически независимое программное обеспечение, гарантирующее высокий уровень безопасности. Мы будем рады работать с ЦБТ над развитием использования биометрии», — отметил генеральный директор «Ядро клиентские системы» Дмитрий Черкасов.

«Регистрация на планшете — важный шаг на пути к упрощению пользовательского опыта. Применение мобильных решений позволит обеспечить выездной сбор подтвержденной биометрии. Это значит, что получить доступ ко всем биометрическими сервисам можно будет в любом удобном для пользователя месте и в полном соответствии с требованиями законодательства. Процесс регистрации станет комфортнее, а нагрузка на отделения банков — снизится», — отметил Евгений Семенов, заместитель генерального директора Центра биометрических технологий.

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