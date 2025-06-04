Армия США будет хранить секретные документы в облаке Google

Министерство обороны США разрешило своим сотрудникам работать с совершенно секретными документами посредством ИТ-платформы облачных вычислений. ИТ-продукт Google признан отвечающим наиболее высокому стандарту кибербезопасности для Пентагона США.

Хранение данных

Распределенное облако Google получило разрешение от Министерства обороны США и выдали лицензию Impact Level 6 (IL6), пишет Nextgov.

3 июня 2025 г. представители Google заявили о том, что разрешение IL6 позволяет им предлагать клиентам в Министерстве обороны США безопасную и соответствующую требованиям облачную среду для конфиденциальных данных и приложений. Благодаря существующим сертификатам IL5, облачное хранилище Google укрепляет свою приверженность защите в США цифрового суверенитета, национальной безопасности и оборонных миссий.

Напомним, что руководство американской корпорации Google сформировало свое подразделение по работе с органами власти Public Sector еще в 2022 г. Возглавили его отставные военные и сотрудники специальных служб США.

Лицензия IL6 поддерживает категоризацию секретной информации вплоть до умеренной конфиденциальности и умеренной целостности (MMx). Классификация не требует категоризации информации высокой конфиденциальности и высокой целостности (HHx). IL6 зарезервирован у американского правительства для хранения и обработки информации, классифицированной до уровня «секретно».

Wikipedia Пентагон — штаб-квартира Министерства обороны США в здании, имеющем форму правильного пятиугольника

Пентагон — одно из самых крупных офисных зданий в мире. В нем размещается министерство обороны США. Сооружение было построено неподалеку от Вашингтона в период Великой Отечественной войны в форме пятиугольника как защита от внешних вторжений.

В июне 2025 г. руководители Пентагона разрешили своим сотрудникам работать с совершенно секретными документами посредством платформы облачных вычислений от Public Sector Google. Это делает облачный ИТ-сервис и инструменты с искусственным интеллектом (ИИ) компании Google доступными для всех государственных клиентов.

Расширенные облачные сервисы

В рамках контракта Joint Warfighting Cloud Capability компания Google сотрудничает с американскими военно-морскими силами (ВМС) для предоставления ИТ-инфраструктуры и облачных сервисов, повышая устойчивость в гибридных облачных средах.

Google предлагает полностью управляемую ИТ-платформу для соответствия строгим стандартам безопасности. По сути, Google предлагает Пентагону полностью управляемую платформу для соответствия строгим стандартам безопасности, позволяя разведке США и агентствам Министерства обороны США размещать и управлять своей ИТ-инфраструктурой и ИТ-сервисами. Она работает в защищенных центрах обработки данных Google или средах передового развертывания, предоставляя безопасные облачные предложения Министерству обороны и разведывательному сообществу.

Google Distributed Cloud air-gapped (GDC air-gapped) — это интегрированное аппаратное и программное решение от Google Cloud, предназначенное для работы в изолированных от внешних сетей (air-gapped) средах. Оно позволяет клиентам размещать, контролировать и управлять инфраструктурой и сервисами непосредственно на своей территории, исключая возможность несанкционированного доступа и утечки данных из-за отсутствия прямого соединения с интернетом. Со слов представителей Google, ИТ-платформа открывает передовые облачные возможности, такие как машинное обучение (ML), аналитика данных и ИИ, включая модели Vertex AI и Gemini в IL6 и TS.

Сотрудничество частных компаний с властями

Сотрудничество частных компаний с военными обычная американская практика. Игроки рынка бьются в судах за право создавать продукты для Пентагона США. Необходимость вовлечения частного сектора в обеспечение безопасности и обороны давно назрела.

В январе 2020 г. компания Accenture Federal Services (AFS), входящая в группу Accenture, заключила контракт с Пентагоном на $7,5 млрд. В рамках этого соглашения Accenture должны были предоставить технологические решения, которые помогут властям изменить методы работы солдат с ИТ. Компания AFS заключила с Министерством обороны США так называемый IDIQ-контракт, то есть контракт с неопределенным сроком и количеством поставки. Контракт подразумевал сотрудничество компании с Агентством оборонных информационных систем на срок пяти лет, в рамках его программы по системному проектированию, технологии и инновациям и мог быть продлен еще такой же срок.

В 2024 г. на стадии разработки стратегии в Пентагоне, ВВС и Космические силы США уже подписывали контракты с коммерческими операторами на предоставление спутниковых услуг. В частности, коммерческие спутники связи использовались для усиления возможностей военных орбитальных группировок. Предполагалось, что гражданские телекоммуникационные спутники обеспечат ретрансляцию широкополосных сигналов, повышая надежность и скорость передачи данных.

Все государственные структуры США тем или иным образом уже работали с заказом коммерческих космических услуг: иногда привлекая частные компании в процесс передачи спутниковых данных, иногда арендуя их космическую технику, а иногда — покупая у них уже готовые услуги. Особенно хорошо эта практика была заметна среди компаний, специализирующихся на спутниковом наблюдении за земной поверхностью. Следует заметить, что все эти инициативы были сугубо точечными и не содержали достаточной системности и унифицированного принципа действия в вопросах подписания контрактов, исследований или страхового возмещения. Такой подход никак не мог поощрить коммерческие компании, предоставляющие космические услуги, в желании стать участницами интеграционного процесса.

Новая военная стратегия США конкретно регламентирует, что количественно доля контрактов с коммерческим сектором на предоставление приборов или услуг будет расти. Многое здесь зависит от важности услуг, предлагаемых для выполнения стратегических целей США. Большим плюсом для заинтересованности у военного ведомства будет оперативность, с которой частные компании способны предоставить свои услуги.