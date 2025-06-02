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Нейросетевая модель GigaChat будет интегрирована с операционной системой Astra Linux

«Сбер» и «Группа Астра» заключили меморандум о стратегическом сотрудничестве в сфере развития технологий искусственного интеллекта.

Документ подписали старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев и генеральный директор «Группы Астра» Илья Сивцев. Меморандум направлен на развитие совместных проектов в области искусственного интеллекта и отечественного программного обеспечения.

Ключевое направление сотрудничества — интеграция нейросетевой модели «Сбера» GigaChat для операционной системы Astra Linux. Это позволит разработать умных помощников, улучшить пользовательский опыт и расширить функциональность отечественного программного обеспечения для граждан и бизнеса в единой доверенной среде на базе российских операционной системы и нейросети.

Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка, отметил: «Мы уже не первый год работаем вместе с «Группой Астра» и видим огромный потенциал в объединении наших компетенций. Интеграция GigaChat с ОС Astra Linux — это возможность создать принципиально новые пользовательские решения. Российские технологии должны быть удобными, безопасными и конкурентоспособными. Это партнёрство станет важным вкладом в технологический суверенитет нашей страны и развитие цифровой экономики».

Илья Сивцев, генеральный директор «Группы Астра», сказал: «Интеграция программных продуктов с ИИ — одно из приоритетных направлений развития группы. Заключая соглашение со «Сбером», одним из лидеров российского рынка в области разработки нейросетей и внедрения генеративного искусственного интеллекта, мы усиливаем его стратегический потенциал. Это позволит нам повысить эффективность разработки наших решений, сделать их еще более удобными для пользователей, а нашим заказчикам даст возможность вывести процесс цифровой трансформации на качественно новый уровень».

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