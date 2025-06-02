«Контур.Толк» представил обновленную платформу для интерактивных вебинаров

Сервис «Контур.Толк» выпустил обновление вебинарной платформы, ориентированное на проведение обучающих и продающих онлайн-мероприятий с активным вовлечением аудитории.

Ключевое нововведение — улучшенная студия для проведения вебинаров, которая позволяет приглашать зрителей к микрофону в прямом эфире. Участники могут включать камеру и демонстрировать экран, благодаря чему односторонняя презентация на вебинаре превращается в живое обсуждение. Из единого интерфейса студии организатор управляет контентом трансляции, добавляет спикеров, отслеживает активность в чате и модерирует зрительный зал.

Организаторам обучающих и продающих вебинаров больше не нужно тратить время на технические аспекты подготовки. Сервис автоматически создает брендированный лендинг для регистрации участников, отправляет email-приглашения и напоминания. После мероприятия «Толк» предоставляет подробную аналитику и отправляет видеозапись тем, кто не смог присутствовать.

Павел Скрипниченко, руководитель по инновациям продуктовой группы «Толк» в «Контуре», сказал: «Мы развиваем «Толк» как единое пространство для различных типов бизнес-коммуникаций, чтобы создать комплексное решение, которое заменит разрозненные инструменты. Обновление вебинарной платформы — важный шаг в этом направлении. Теперь она позволяет не только транслировать контент, но и создавать по-настоящему интерактивные мероприятия с вовлечением аудитории».

Обновленная платформа подходит как для камерных вебинаров, так и для крупных событий. Новым пользователям доступен бесплатный пробный период.