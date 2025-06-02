CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Цифровизация Бизнес-приложения ИТ в госсекторе
|

Компании «Нацпроектстроя» внедрили современную диспетчеризацию на двух станциях во Владимирской области

Специалисты «Нацпроектстроя» (НПС) внедрили современную автоматизированную систему диспетчерского управления движением поездов на станциях Киржач и Струнино во Владимирской области. Это первый подобный проект на Московской железной дороге. Ранее система успешно прошла опытную эксплуатацию на БАМе. Об этом CNews сообщили представители ГК «Нацпроектстрой».

Система ДЦ-ЭЛ разработки и производства НПС позволяет управлять участком движения любой длины на однопутных, двухпутных и высокоскоростных магистралях, легко интегрируется с другими системами железнодорожной автоматики.

С ее помощью можно с диспетчерского пульта за сотни километров регулировать движение на труднодоступных станциях.

Так, управлять участком 81 км — Александров, где располагаются станции Киржач и Струнино, будут специалисты Единого диспетчерского центра МЖД, расположенного в Москве.

Разработчики заложили в систему интеллектуальный потенциал: в перспективе, благодаря модулю предиктивной аналитики, она сможет сама корректировать план пропуска и устанавливать оптимальные маршруты.

Внедрение системы позволит повысить эффективность работы диспетчеров и пропускную способность линии.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Артем Маркелов, «Сапран»: Ожидание возврата зарубежного вендора может привести к банкротству

Минфин потратит миллиарды на отечественные серверы, российский Linux и на замену ПО Microsoft

Цифровое рабочее место юриста ВкусВилл: 100% выполнение всех задач в срок

В России тестируется спутниковая связь 5G для управления БПЛА

Исследование: как генИИ помогает улучшить клиентский сервис

В России продемонстрировали работу отечественной базовой станции

Конференции

CNews FORUM Кейсы 2025

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения для контроля питания и веса: выбор ZOOM

Лучшие кондиционеры стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Обзор HUAWEI WATCH FIT 4 Pro: легкие смарт-часы для спорта

Показать еще

Наука

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной

Древний солнцезащитный крем: как люди пережили апокалипсис солнечной бури 41 000 лет назад

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить
Показать еще