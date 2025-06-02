Axiom JDK и «Базис» объединяют усилия для создания доверенных ПАК с виртуализацией на Java

Компании Axiom JDK (АО «Аксиом»), поставщик российской платформы Java, и «Базис», российский разработчик решений для организации динамической инфраструктуры, виртуальных рабочих мест и оказания облачных услуг, объявили о заключении соглашения о стратегическом сотрудничестве. Партнерство направлено на развитие отечественных программных и программно-аппаратных комплексов (ПАК), соответствующих требованиям ФСТЭК, и создание защищенной среды исполнения Java-приложений в виртуализированных средах. Об этом CNews сообщили представители «Аксиом».

Стороны подтвердили технологическую совместимость защищенной среды исполнения Java Axiom JDK Certified и средства защиты Basis Virtual Security (BVS), обеспечивающего безопасность данных в виртуальных инфраструктурах. Продукты успешно прошли испытания и получили сертификат совместимости. Благодаря этому заказчики могут применять совместное сертифицированное решение в средах с повышенными требованиями к безопасности, включая объекты критической информационной инфраструктуры и государственные информационные системы, в полном соответствии с регуляторными нормами ФСТЭК России.

Axiom JDK Certified — единственная российская платформа Java, сертифицированная ФСТЭК по четвертому уровню доверия, включенная в формуляр BVS как рекомендуемая среда исполнения. В ее основе — промышленная методология безопасной разработки, регулярный аудит и выпуск обновлений безопасности, поддержка современных архитектур и более 20 системных платформ. Эти характеристики делают её надежной основой для критически важных систем и доверенных ПАК.

Basis Virtual Security — сертифицированное ФСТЭК по четвертому уровню доверия средство защиты виртуализации, основа решений «Базиса» для критической инфраструктуры. BVS предлагает контроль целостности среды виртуализации, доверенную загрузку виртуальных машин, регистрацию событий безопасности, единую точку доступа и другие возможности. В 2024 г. Basis Virtual Security заняло первое место в рейтинге средств облачной защиты, составленном отраслевым изданием CNews.

Стратегическое сотрудничество с «Базисом» расширяет возможности применения технологий Axiom JDK в сценариях виртуализации и построения защищенных облаков. Продукты обеих компаний ориентированы на технологическую независимость, защиту от внешних угроз и поддержку российских стандартов ИБ. Технологическое партнёрство включает не только интеграцию решений, но и совместную работу по продвижению, разработке и поддержке продуктов.

«Мы рады объединить усилия с компанией «Базис» — ключевым игроком рынка систем виртуализации. Мы разделяем уверенность, что безопасность — это не разовая настройка, а непрерывный процесс, и постоянно инвестируем в это критически важное направление. Наше совместное сертифицированное решение помогает заказчикам строить безопасную, предсказуемую и полностью отечественную ИТ-инфраструктуру на базе доверенных ПАК и программных комплексов. Это важный шаг к формированию надежного и производительного стека для всего российского корпоративного сектора. Мы гордимся возможностью внести вклад в этот процесс в партнерстве с лидерами российского ИТ-рынка», — сказал Алексей Кузнецов, директор по работе с партнерами Axiom JDK.

В условиях растущих требований к информационной безопасности и необходимости импортозамещения совместное решение Axiom JDK и «Базис» представляет собой стратегически важный инструмент для организаций, стремящихся к технологической суверенности и защите критических данных. Оно позволяет заказчикам ПАК и программных комплексов получить ряд преимуществ, таких как гарантированная поддержка продуктов, качественная интеграция, регулярные обновления безопасности и функциональности, оперативное исправление уязвимостей и другие выгоды.

«При постоянном росте киберугроз и усложнения атак, нацеленных на критически важные инфраструктуры, задача бесшовного перехода объектов КИИ на полностью отечественные решения является одной из ключевых. Команда Axiom JDK, первая и пока единственная в России, обеспечила выполнение требований ФСТЭК для защищенной среды исполнения Java-приложений, которые используются в том числе на инфраструктурных объектах. Такое сотрудничество позволяет нашим заказчикам использовать российский стек — от системы виртуализации до среды исполнения Java — и выстраивать устойчивую, безопасную ИТ-инфраструктуру на базе отечественных ПАК на годы вперёд», — сказал Андрей Толокнов, директор по развитию компании «Базис».