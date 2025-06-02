«АБП2Б» запускает менеджер соединений «МС22» для физических лиц

Компания «АБП2Б» объявила о выходе новой версии менеджера соединений «МС22», теперь доступного для физических лиц. Ранее этот продукт был ориентирован исключительно на корпоративных клиентов, и его расширение на индивидуальный рынок открывает новые возможности для пользователей.

Менеджер соединений «МС22» предлагает функционал управления удаленными серверами без использования протокола RDP (Remote Desktop Protocol). Это решение позволяет пользователям подключаться к своим серверам через SSH-соединения, что может повысить уровень безопасности и упростить администрирование.

Ключевые функции менеджера включают: управление несколькими соединениями: Пользователи могут одновременно работать с несколькими серверами, переключаясь между ними всего в один клик; поддержка различных операционных систем: «МС22» совместим с Windows, Linux и macOS, что делает его универсальным инструментом для разных пользователей; интуитивно понятный интерфейс: Простота в использовании позволяет даже новичкам быстро освоиться с программой; настраиваемые профили подключения: Пользователи могут сохранять настройки подключения для быстрого доступа к наиболее часто используемым серверам; шифрование данных: Все данные передаются по защищенному каналу, что минимизирует риски утечки информации.

Лицензия для физических лиц включает техническую поддержку и регулярные обновления программного обеспечения.

Одной из ключевых особенностей менеджера является возможность работы без RDP. Это снижает риски уязвимостей данного протокола и делает использование инструмента более безопасным.

В 2024 г. объем мирового рынка SSH-клиентов, по разным оценкам, составил от $0,5 до $1,47 млрд долларов, к 2033 прогноз от $1,2 до $3,8 млрд (СAGR 10-11%). С учетом того, что российский ИТ-рынок — примерно 1,3% от мирового и нашей специфике в виде импортозамещения, «АБП2Б» оценивает российский рынок на ближайший год в 150-300 млн руб.