CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения
|

«Интем Лаб» внедрила IT Vectura TMS в «Оренбургвторчермет»

«Интем Лаб» объявила об успешном внедрении системы взаимоотношений с поставщиками лома на базе современной российской платформы IT Vectura TMS.

Основным катализатором внедрения решения TMS являлся трудоемкий процесс сопоставления планов поставок лома на основании согласованных заявок от поставщиков лома с фактическими данными исполнения поставок из различных источников: ЭТРАН и дислокация вагонов для Ж/Д поставок и информация от перевозчиков/грузоотправителей для авто поставок.

Непосредственно процесс формирования планов поставок в ручном режиме не позволял в каждый момент времени оценивать уже согласованные объемы и принимать оперативные решения по утверждению поступающих заявок.

Отсутствовала удобная система планирования и последующего исполнения распределения объемов между различными собственниками подвижного состава.

Внедрение системы позволило создать удобную площадку для подачи и согласования заявок на продажу лома, упростить коммуникации и отладить информирование о статусе поставок лома.

Настроена и отлажена процедура приглашения поставщиков лома на площадку «ЛомСервис» и процесс работы в личном кабинете поставщика, который включает как возможность подачи и отслеживания процесса согласования заявок, так и возможность контроля исполнения поставок по принятым заявкам.

Были автоматизированы наиболее трудоемкие процессы в работе логистического подразделения: планирование поставок, распределение объемов потребности в подвижном составе между провайдерами и сопоставления плановых поставок с данными ЭТРАН и дислокации, загрузка Ж/Д Накладных, а также реализована необходимая оперативная отчетность.

Внедрение системы осуществляла компания-интегратор «Интем Лаб» совместно с экспертами «ИТ Вектура». Для успешной реализации проекта команда исполнителя использовала практический подход, заключавшийся в максимальном погружении специалистов компании-заказчика в специфику системы с первых дней проекта.

В ходе всего проекта происходило обучение, передача компетенций по продукту, что позволило создать внутренний центр компетенций на стороне заказчика, способный принять на себя решение оперативных задач и обучения конечных пользователей.

В результате заказчик получил мощную и современную систему, полностью соответствующую изначальным требованиям, и существенно упрощающую работу ответственным сотрудникам.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Базис» представил обновлённую систему хранения данных

В России создается суверенный мессенджер, который может заменить паспорт

3 вызова: как ИИ меняет сегмент Java-разработки

Минцифры устало вкладываться в «джунов» и потратит 36,27 млрд руб. в подготовку «сеньоров»

Склад без людей, магазин без смен: как WFM помогает управлять розницей в эпоху кадрового дефицита и роботизации

Знаменитый сайт для программистов разочаровался в нейросетях. Теперь он меняет их на живых специалистов

Конференции

CNews FORUM Кейсы 2025

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI WATCH FIT 4 Pro: легкие смарт-часы для спорта

Обзор наушников HUAWEI FreeArc: новые возможности, дизайн и уровень комфорта

ИИ-нутрициолог: бесплатные нейросети для планирования питания

Показать еще

Наука

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной

Древний солнцезащитный крем: как люди пережили апокалипсис солнечной бури 41 000 лет назад

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153