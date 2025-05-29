«Тантор Лабс» представила обновление платформы Tantor 5.3 с поддержкой PostgreSQL 17 и интеграцией с Mattermost

Компания «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») объявила о выпуске новой версии 5.3 платформы Tantor —комплексного решения для администрирования, мониторинга и оптимизации баз данных PostgreSQL. Релиз включает улучшения, направленные на повышение удобства работы, производительности и интеграционной совместимости.

Центральным нововведением стала поддержка PostgreSQL 17, включая новые параметры allow_alter_system для управления правами администраторов и transaction_timeout для контроля длительности транзакций. Это обеспечивает совместимость с последними технологическими стандартами и расширяет возможности настройки.

Реализована интеграция с корпоративной платформой коммуникаций Mattermost. Теперь система автоматически отправляет уведомления о возникающих проблемах непосредственно в заданные каналы, позволяя сократить время реакции на инциденты. Эта функция особенно ценна для распределенных команд и компаний с непрерывным циклом работы.

В браузере баз данных теперь присутствует постраничная навигация и динамическая подгрузка данных при прокрутке. Дополнительная оптимизация кэширования и рендеринга делает комфортнее и продуктивнее работу администраторов с крупными таблицами и ресурсоемкими приложениями.

Расширение pgpro_stats обновлено до версии 1.8: изменён формат статистики, унифицированы атрибуты фильтров с параметрами трассировки, а также добавлена возможность отключения ненужной функциональности для снижения нагрузки на сервер.

Управление кластерами Patroni стало проще: система перенаправляет администраторов для проверки статусов после изменений конфигурации. На вкладке «Обзор и управление» добавлено отображение информации о частоте обновления. Появилась новая функция отвязки групп параметров от экземпляров, что дает администраторам гибкость при масштабировании инфраструктуры. Модуль «Расширенная аналитика» теперь включает пошаговую инструкцию для новых пользователей, ускоряя процесс освоения платформы.

Исправлены критические ошибки в отображении системных таблиц, выполнении запросов в SQL-редакторе и подключении к удалённым базам данных. Пересмотрена логика расчёта рекомендуемых значений настройки для типа нагрузки «ERP 1C».

«Поддержка PostgreSQL 17, интеграция с Mattermost для мгновенных уведомлений и улучшенный браузер БД с динамической подгрузкой данных — это большой вклад в функциональность и удобство нашей платформы. Мы делаем ставку на гибкость, скорость и интеграцию, чтобы клиенты могли решать задачи любой сложности в едином интерфейсе, не тратя много времени на рутину», — отметил Вадим Яценко, генеральный директор «Тантор Лабс».