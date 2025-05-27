«Яндекс Диск» встроили в «Проводник» Windows: стандартный интерфейс, умная синхронизация, журнал событий

«Яндекс 360» представил обновленное приложение «Яндекс Диска» для Windows. Теперь работать с облачным хранилищем можно прямо из «Проводника» — как с обычной локальной папкой. Отдельное окно программы больше не требуется: все действия с файлами доступны в привычном интерфейсе операционной системы.

Одним из главных нововведений «Яндекс Диска 4.0» стало появление журнала событий. Теперь пользователи могут отслеживать историю изменений, сделанных на «Диске».

Кроме того, обновленная версия позволяет настраивать способ хранения данных для отдельных файлов и папок. Пользователь сам решает, какие из них нужно хранить на компьютере, а какие — только в облаке. Это помогает экономить место на «Диске» и в то же время обеспечивает доступ к нужным данным с любого устройства.

Окно приложения вызывается нажатием на иконку «Диска» в области уведомлений. В нем отображается журнал последних действий, доступны настройки, управление синхронизацией и переход в веб-версию.