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Новый терминал аэропорта Минеральные Воды работает на ОС «Альт»

Аэропорт Минеральные Воды имени М.Ю. Лермонтова внедрил российские операционные системы (ОС) «Альт». Об этом CNews сообщил представитель «Базальт СПО», разработчика ОС.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин осмотрел новый терминал во время рабочего визита в Ставропольский край. Это крупнейший аэропорт на Северном Кавказе.

«Наша компания поставила 125 лицензий «Альт Рабочая Станция 10». Участие в этом проекте — значимый вклад в развитие российского технологического стека авиационной отрасли. ИТ-инфраструктура аэропорта отвечает высоким стандартам качества и технологической эффективности», — сказал Сергей Перроте, директор по работе с корпоративными клиентами, «Базальт СПО».

Как рассказали в пресс-службе аэропорта, новый терминал внутренних авиалиний значительно увеличил пропускную способность транспортного узла. В ближайшее время начнутся работы по реконструкции старого терминала, который будет ориентирован на обслуживание прибывающих и вылетающих пассажиров международных рейсов. В международном секторе также ожидается внедрение операционных систем семейства «Альт». «Система визуального информирования пассажиров переведена на ОС «Альт». Перевод терминала международных авиалиний планируется осуществить после реконструкции и замены оборудования», — отметили в пресс-службе аэропорта.

Аэропорт Минеральные Воды входит в группу «Новапорт», где активно проводится импортозамещение программного обеспечения, включая операционные системы. Минеральные Воды занимают лидирующие позиции в этой области, опережая многие другие аэропорты группы.

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