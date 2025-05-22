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К2Тех поддерживает работу серверных крупного геораспределенного заказчика в 430+ офисах по всей России

Компания К2Тех на протяжении года оказывает техническую поддержку источников бесперебойного питания (ИБП) в серверных крупного геораспределенного заказчика. Специалисты проводят планово-предупредительный ремонт в 430+ офисах от Калининграда до Владивостока, включая объекты на островах Дальнего Востока и за Полярным кругом. Весь объем работ выполняется силами собственного штата сервисных инженеров К2Тех. Об этом CNews сообщили представители К2Тех.

Заказчик обратился с запросом плановой замены аккумуляторных батарей и дополнительных батарейных блоков более чем 500 ИБП в серверных, обеспечивающих операционную деятельность офисов. Источники бесперебойного питания обеспечивают работу критически важных систем, автономную работу и непрерывное питание серверного оборудования в случае, если произошел скачок напряжения или полное отключение электропитания, что особенно актуально для отдаленных регионов с нестабильной энергосетью.

Перед заменой аккумуляторных батарей инженеры К2Тех в собственной лаборатории проверяют параметры оборудования: емкость аккумулятора, внутреннее сопротивление, напряжение. Затем проектная команда выезжает на объект для установки. Перед вводом в эксплуатацию, специалисты К2Тех проводят настройку ИБП, синхронизацию с системой удаленного мониторинга заказчика, повторную проверку реального времени автономной работы на объекте.

«Многие офисы заказчика находятся в сложных климатических зонах, например, на крайнем севере. Так, до некоторых объектов можно добраться исключительно по зимникам – замерзшим болотным дорогам и водоемам, эксплуатация которых возможна только при минусовой температуре. Перед выездом инженеров для каждого зимника актуализируются данные о толщине льда, максимально допустимой массе автомобиля, способного проехать по дороге. После того как лёд растает, проектная команда сможет добраться до отдаленных площадок лишь при помощи парома или вертолета», – сказал Роман Карпов, директор по развитию сервиса инженерных систем К2Тех

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