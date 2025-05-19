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Sibedge внедрила iSpring Learn для систематизации корпоративного обучения

Российская ИТ-компания Sibedge, специализирующаяся на разработке программных решений, успешно реализовала проект по внедрению LMS-платформы iSpring Learn для трансформации корпоративного обучения. Переход на новую систему позволил компании уйти от эпизодических форматов к структурированной системе развития компетенций, упростить создание обучающего контента и запустить асинхронное обучение для распределенных команд.

До внедрения iSpring Learn обучение в Sibedge было несистемным и эпизодическим. Разрозненная база знаний в Bitrix24 не могла заменить полноценные учебные материалы, а очные встречи были трудно контролируемыми и масштабируемыми в условиях удаленной работы. Также отсутствовали четкие механизмы оценки эффективности обучения, трекинг прохождения и аналитика результатов. Для распределенных команд возникала проблема синхронного прохождения тренингов.

Создание структурированной системы развития сотрудников требовало решения, которое позволило бы выстраивать обучение с учётом всех бизнес-процессов компании. После анализа рынка LMS-продуктов, Sibedge выбрала iSpring Learn. Ключевыми преимуществами стали интуитивно понятный интерфейс для создания курсов, поддержка интерактивных элементов и гибкость в организации асинхронного обучения. Внедрение заняло несколько месяцев и потребовало решения технических задач, включая интеграцию с корпоративной экосистемой.

Платформа iSpring Learn позволила Sibedge автоматизировать ключевые процессы, связанные с развитием сотрудников. Обучение стало интерактивным благодаря встроенным вопросам и тестам внутри лонгридов. Это упростило разработку контента для тренинг-менеджеров и внутренних экспертов, которые самостоятельно создают и публикуют учебные материалы, охватывая как технические, так и управленческие компетенции. Данные по прохождению курсов через API iSpring выгружаются в Power BI, где аналитики Sibedge настраивают отчетность под нужды бизнеса.

Сегодня платформой активно пользуются около 40-50% сотрудников компании. В перспективе Sibedge планирует усилить вовлечение персонала в обучение, в том числе через интеграцию с Microsoft Teams, внедрение обязательных для прохождения обучающих курсов и развитие системы онбординга новичков.

«iSpring Learn стала для нас стандартом и надежной основой для повышения уровня корпоративного обучения. Платформа позволяет решать конкретные задачи, обучать сотрудников асинхронно, отслеживать их прогресс и строить индивидуальные траектории. Это оптимальное решение по соотношению цены и качества, и мы рекомендуем его компаниям, которые ищут удобную LMS для системного обучения без лишней сложности», — сказал Алексей Эрперт, HRD Sibedge.

«Кейс Sibedge наглядно демонстрирует востребованность гибких решений для ИТ-компаний. Мы видим, как клиенты адаптируют платформу под свои бизнес-процессы, творчески решают с её помощью свои специфические задачи. Например, API iSpring позволяет компаниям встраивать аналитику в сторонние системы, а простота создания курсов экономит время тренеров», — отметила Екатерина Бергер, коммерческий директор компании iSpring.

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