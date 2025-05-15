Модульбанк запустил сервис по электронному кадровому учету для ИП и ООО

Модульбанк запустил новую опцию на базе «Модульбухгалтерии» – ведение кадрового учета для ИП и ООО с системой кадрового электронного документооборота (КЭДО). Об этом CNews сообщили представители Модульбанка.

Преимущества КЭДО: облачный архив документов, все бумаги структурированы и доступны даже с телефона, мгновенное подписание документов, автоматизация и шаблоны для снижения ошибок, повышенная безопасность, полный контроль для работодателя и удобство для сотрудников.

«С первого января 2023 г. Пенсионный Фонд и Фонд Соцстрахования объединились в Социальный Фонд России и до сих пор вводят изменения в количестве отчетности, формате заполнения и сроках подачи. Чтобы бизнес не рисковал из-за очередных корректировок СФР, которые вовремя не заметил предприниматель — мы изучаем законы и общаемся с контролирующими органами напрямую», — сказала Екатерина Мартыненко, генеральный директор «Модульбухгалтерии», управляющий директор Модульбанка.