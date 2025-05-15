ГК «Самолет» внедрила искусственный интеллект в HR-процессы

Группа «Самолет» внедрила искусственный интеллект (ИИ) в процесс оценки сотрудников по методу 360 градусов. Нейросеть используется для анализа данных, подготовки отчетов и формирования индивидуальной обратной связи. В результате время на подготовительную работу сократилось более чем на 75%, а удовлетворенность фидбеком у сотрудников выросла на 9 пунктов – до 94%.

В задачи нейросети входит создание драфтов отчетов с выделением сильных сторон, зон роста и вопросов для персональных встреч. До внедрения ИИ результаты оценки 360 градусов обрабатывались вручную, и на подготовку одного отчета уходило в среднем около 1,5 часов, а при 20 участниках совокупные трудозатраты составляли около 30 часов. Сейчас такой же объем работы занимает всего 8 часов, хотя все отчеты после нейросети корректируются HR-специалистами вручную.

Для реализации проекта была выбрана большая языковая модель (LLM) GPT-4.5 от OpenAI. Эта версия модели представляет собой обновленную архитектуру семейства GPT-4 с улучшенной способностью к восприятию контекста, более точной обработкой длинных документов и устойчивостью к генерации шаблонных ответов. Благодаря этим особенностям GPT-4.5 хорошо справляется с задачами, связанными с анализом сложных текстов, интерпретацией обратной связи и подготовкой персонализированных материалов.

Специалисты «Самолета» настроили нейросеть и обучили ее задачам, внутренним практикам и стилю коммуникации компании. Модель была выбрана после предварительного конкурентного анализа. Ключевыми факторами при выборе стали стабильность генерации, способность к стилевой адаптации под корпоративную коммуникацию, а также наличие защищенных сценариев работы с PDF. В работе ИИ использует только анонимизированные данные: имя и должность без персональной информации, компания соблюдает все требования как внутренней службы безопасности, так и законодательных актов по обращению с персональными данными.

«Использование ИИ для решения рутинных задач в области оценки персонала повышает эффективность работы сотрудников и освобождает время, которое они могут направить на другие задачи, требующие их профессиональных компетенций. В рамках пилота модель обработала 27 анкет, включая данные руководителей C-level, в которые потом сотрудники HR-отдела внесли персональные рекомендации. В результате общее время на подготовку обратной связи сократилось до 3-4 часов, а качество, по внутренней шкале, осталось на высоком уровне. Согласно опросу участников, количество корректирующих действий, предложенных руководителями по итогам сессий, увеличилось на 32%, а персонализация фидбека возросла с 4,2 до 4,5 баллов», – сказала Анна Донец, директор по персоналу блока «Финансы и технологии» группы «Самолет».