Axelot разработал для АО «Междуречье» новую модель складской логистики

Axelot разработал для АО «Междуречье» новую модель складской логистики. Об этом CNews сообщили представители Axelot.

АО «Междуречье» — российская угледобывающая компания, которая занимается добычей антрацита открытым способом в Кузнецком угольном бассейне. Входит в структуру «Новой горной управляющей компании» (ранее — ООО «Группа Сибуглемет»). Штаб-квартира и основные добывающие и производственные мощности компании находятся в Междуреченске (Кемеровская область). В настоящее время горняки АО «Междуречье» ежегодно добывают 10 млн тонн ценных, востребованных на мировом рынке марок угля.

Текущее складское хозяйство АО «Междуречье» — это складской комплекс, состоящий из разрозненных и удаленных друг от друга складов: основного, оборотного и склада автобазы. Также используется уличное хранение, что вносит дополнительные трудности в процесс централизованного управления запасами. Взвесив все «за» и «против», руководство АО «Междуречье» приняло решение построить новое складское хозяйство, лишенное недостатков текущего.

К строительству новой площадки компания подошла комплексно. Для того чтобы учесть всевозможные факторы, влияющие на логистические процессы, она пригласила профессионалов в своем деле, обладающих обширным опытом ведения подобных проектов, — специалистов Axelot.

Эксперты провели обследование текущего складского хозяйства, учли выявленные недостатки и пожелания заказчика и разработали проект нового склада.

Ключевое изменение, которое позволит наиболее эффективно использовать площади хранения, снизить трудоемкость складских операций и, как следствие, сократить численность персонала, заключается в объединении разрозненных складских зон под одной крышей. При этом специалисты Axelot обосновали заказчику полный отказ от уличного хранения.

Грузопотоки предложено разделить на четыре основные группы. Для каждой из них Axelot рассчитал прогнозируемый объем хранения и грузооборот, учитывая ожидаемый рост на пятилетний период.

При разработке нового склада проектная команда уделила особое внимание сохранению уже имеющегося оборудования и эффективному использованию доступного пространства. Также на новом складе предусмотрено использование мостовых и козловых кранов, что значительно упростит процесс перемещения грузов и обеспечит более высокую производительность.

Новый склад, спроектированный в соответствии с рекомендациями Axelot, позволит АО «Междуречье» значительно увеличить производительность логистики и оптимизировать затраты на фонд оплаты труда.

В настоящий момент компания находится на этапе выбора места для строительства новой площадки. Однако уже сейчас АО «Междуречье» и Axelot обоюдно подтвердили готовность продолжить сотрудничество в рамках внедрения WMS и реализовать все поставленные задачи для достижения максимальной эффективности складской логистики.