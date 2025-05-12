Подтверждена совместимость платформы «Турбо» и операционной системы «Роса Хром»

Компания «Консист Бизнес Групп» и «Научно-технический центр информационных технологий Роса» объявили о завершении испытаний своих программных решений. Полная совместимость подтверждена для платформы «Турбо Х» (входит в портфель ИТ-холдинга Lansoft) и операционной системы для компьютеров и серверов «Роса Хром». Благодаря сертификации продукты «Турбо» теперь поддерживают больше ОС, что расширяет возможности их использования.

«Роса Хром» – это отечественная операционная система с пятнадцатилетней историей разработки. Содержит обширный репозиторий из 35 тыс. приложений и компонентов. Рекомендована к применению в корпоративной среде, предназначена для оснащения рабочих мест пользователей, сертифицирована ФСТЭК.

«Турбо X» – современная технологическая платформа для быстрого создания бизнес-приложений. Её отличительной особенностью является высокая скорость обработки больших объемов данных за счет встроенной технологии OLAP in-memory. На базе продукта успешно функционируют готовые корпоративные информационные системы управления в категориях ERP, EAM, EPM и др., а также реализовано более 20 партнерских решений.

«Консист Бизнес Групп» получила сертификат совместимости «Турбо X» с «Роса Хром 12» и «Роса Хром 12 ФСТЭК». Испытания подтвердили корректность их работы при совместном использовании. Это гарантирует готовность к промышленному применению в любых сегментах рынка и создает дополнительные перспективы для новых проектов.

Сергей Пантенков, технический директор «Консист Бизнес Групп», сказал: «На платформе «Турбо Х» нами и партнерами созданы несколько десятков решений для бизнеса в различных категориях. Мы постоянно развиваем разработки и адаптируем их под требования заказчиков. Совместимость с продуктами «НТЦ ИТ Роса» расширяет для клиентов выбор российских операционных систем».

Вячеслав Кадомский, директор по стратегическому развитию «НТЦ ИТ Роса», отметил: «Платформа «Турбо X» зарекомендовала себя как мощный инструмент для создания корпоративных информационных систем, востребованный в самых разных отраслях. Подтвержденная совместимость с «Роса Хром» позволяет нашим заказчикам строить высоконадежные и производительные решения на базе двух российских технологий, полностью отвечающих требованиям безопасности и импортонезависимости».