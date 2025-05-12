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Даже Москва не справляется. В столице возник непреодолимый дефицит мощностей ЦОД

В столичном регионе почти не осталось свободных мощностей в местных дата-центрах. Дефицит в первую очередь отразится на крупных клиентах ЦОД – более мелким нужно меньше мощностей. Уберечь ЦОДы от нехватки «железа» не смогло и повышение расценок, которые выросли в Москве на 31,4% всего за год. Новые ЦОДы строятся, но медленно из-за высокой ключевой ставки.

Нужно больше ЦОДов

В Москве наметилась тенденция по сокращению свободных мощностей в дата-центрах для крупных заказчиков. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на агентство iKS-Consulting, по итогам I квартала 2025 г. (1 января – 31 марта), эти мощности в столичном регионе почти исчерпаны, и это несмотря даже на тот факт, что стоимость размещения в московских ЦОДах всего за год подскочила на почти на 32%. Для сравнения, за тот же период расценки петербургских дата-центров выросли всего на 10,9%. В данном случае имеется в виду стоимость услуги colocation, под которой подразумевается аренда места для размещения оборудования в серверной стойке). Решить проблему пока невозможно – темпы строительства новых ЦОДов снизились на фоне высокой ключевой ставки

К концу первой четверти 2025 г. эта услуга в Москве и ближайшем Подмосковье стоила 146,6 тыс. руб. в среднем. В северной столице размещение обходится значительно дешевле – в среднем в 96,1 тыс. руб.

Строить не успевают

За последние три года, несмотря на геополитическую обстановку, строительство и ввод новых дата-центров не прекращались. Однако даже это совершенно не спасает от дефицита места в стойках для крупных клиентов.

Как пишет «Коммерсант», дата-центры, построенные и запущенные в 2023 г. уже полностью арендованы. Аналогичная ситуация сложилась и вокруг еще более новых площадок, работа которых началась в 2024 г.

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rawpixel.com / Freepik
России и Москве нужно больше дата-центров. Но нынешние ставки по кредитам сильно тормозят их строительство

В компании 3data сообщили изданию, что свободные мощности в столичных ЦОДах хоть и пока имеются, но их хватает лишь для розничных клиентов – тех, кому нужна инфраструктура «под собственные запросы».

Возвели что-то не то

По информации «Коммерсанта», значительная часть функционирующих столичных дата-центров не соответствует нынешнему спросу на большие мощности. Удовлетворить возросшие требования крупных клиентов могут лишь самые современные ЦОДы, сданные с начала 2025 г.

Связано это с внедрением искусственного интеллекта – ему для функционирования, как известно, нужно много электричества, значительно больше, нежели обычным серверам. На это изданию указали специалисты компании Selectel, подчеркнув, что повышенный расход электричества – это следствие использования производительных и прожорливых современных процессоров и видеоускорителей.

«Для сравнения: среднее потребление одной серверной стойки с оборудованием под задачи, не связанные с ИИ, составляет 5-10 кВт. При этом стойки с оборудованием под ИИ могут потреблять до 40 кВт», – сказал «Коммерсанту» Илья Михайлов, директор направления дата-центров Selectel.

Вся надежда на регионы

Москва – это город с максимальной концентрацией спроса н услуги сolocation в масштабах всей России, сообщил изданию руководитель центра по работе с клиентами сегмента B2B РТК-ЦОД (входит в «Ростелеком») Алексей Шувалов. Однако, по его словам, в других регионах страны тоже наблюдается повышенный спрос на эти услуги.

Шувалов отметил, что это является следствием «зрелости клиентов и доверия к крупным провайдерам». Он также подчеркнул, что в стране возникла «тенденция регионального спроса на модульные ЦОД» на фоне «меньших временных затрат и капитальных вложений при их строительстве».

Шувалов сделал акцент еще и на том, что в обозримом будущем ввода в эксплуатацию большого количества новых ЦОДов ждать не стоит. Он связал это с высокой ключевой ставкой Центробанка (21% на момент выпуска материала – исторический рекорд для России). По его словам, столь немаленькая ставка повлекла сокращение инвестиций в возведение новых дата-центров, поскольку это «строительство с большим сроком окупаемости».

Участники строительного рынка России полностью согласны с этим. Они сообщили изданию, что строительные компании совершенно не торопятся строить много новых дата-центров. Причины они называют те же – строить долго, срок окупаемости большой, огромные вложения и ключевая ставка Центробанка, ставшая причиной резкого роста процентных ставок по кредитам. В частности, об этом говорит гендиректор ГК «Смарт Инжинирс» Хусейн Плиев.

Он также обратил внимание «Коммерсанта» на нехватку свободных энергомощностей в столичном регионе. Это в значительной степени усложняет и удорожает процесс подключения к электросетям.

Все свое храню у себя

Дефицит дата-центров в столице зафиксирован в начале 2025 г., и опрошенные изданием эксперты пока не видят причин для улучшения ситуации. По прогнозам замдиректора направления по представлению интересов корпоративных клиентов NF Group Дмитрия Белоуса, до конца 2025 г. «спрос на мощности коммерческих ЦОД продолжит опережать предложение».

При этом большая часть строящихся крупных дата-центров в Москве будет сдана в эксплуатацию лишь в 2026 и 2027 гг. Как пишет «Коммерсант» это приводит к развитию рынка собственных корпоративных дата-центров: «клиенты все чаще рассматривают строительство собственной инфраструктуры как альтернативу аренде».

Геннадий Ефремов

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