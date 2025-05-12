Kokoc Group создала первого в России цифрового «двойника бренда»

«Цифровые двойники» давно не являются инновацией. С момента концептуализации в 2002 г. технология прошла все стадии: от хайпа до промышленной эксплуатации. В России «цифровые двойники» есть в дорожной карте Национальной технологической инициативы (НТИ). Согласно исследованию ВШЭ, почти 22% компаний используют «цифровые двойники», 34% хотят внедрить эту технологию в ближайшие годы. В рамках развития новой технологической платформы Kokoc Group создала первый в России цифровой «двойник бренда», который позволяет точно смоделировать идеальный опыт потребителей. Об этом CNews сообщили представители Kokoc Group.

Стратеги группы компаний Kokoc Group создали первый полноценный цифровой «двойник бренда» с использованием инструментов ИИ. С помощью данной технологии компании могут не только наблюдать за тем, как протекает пользовательский опыт, как формируется потребительский путь, но и менять бренд или платформы так, чтобы они больше соответствовали запросу текущего потребителя и привлекали других клиентов. Разработка «цифрового двойника» заняла один месяц.

«Бизнес компании-заказчика находился на этапе перехода к интегрированной системе управления каналами сбыта, требующей новых подходов к продукту и маркетингу. Основная задача Kokoc Group заключалась в объединении физической розницы, сайта и колл-центра для создания цельного клиентского пути. По нашим оценкам, исследование, которое требовалось в рамках этого кейса, наши специалисты вручную сделали бы примерно за 6 месяцев. Однако, у нас был всего месяц-полтора на запуск проекта, и мы с интересом приняли этот вызов», - сказал Антон Дугин, директор по развитию ключевых клиентов Kokoc Group.

Чтобы четко подсветить вызовы, стратеги Kokoc Group разработали и провели DOD-воркшоп, который позволил определить, что нужно изменить для повышения привлекательности бренда у существующей аудитории, а также выявили новые сегменты аудитории, которые могут дать рост. Оптимизировать процессы и в разы увеличить эффективность получилось за счет утилизации возможностей партнеров, в рамках запущенной недавно платформы Kokoc, - пояснили в компании. В результате получилось создать уникальное на сегодняшний день решение на рынке – «цифровой двойник бренда».

«Мы визуализировали все данные исследования, представили их в доступном для клиента виде и провели несколько воркшоп-сессий для обсуждения результатов. На встречах с клиентом дали подробный план по внедрению изменений в виде ИЗИ-карты параметрам «изменить», «запустить», «избавиться» и предоставили подробные рекомендации, как это следует сделать. После завершения проекта на нашей стороне клиент продолжает начатое дело. Он постепенно совершенствует бизнес-процессы, выделенные нами для изменения. Это является высшей похвалой для нас и подтверждением, что проделанная работа действительно нужна и важна для бизнеса», - сказал Антон Дугин.

На данный момент технология находится на стадии тестирования. Однако, сам подход позволяет по-новому взглянуть на процесс маркетинга: точно смоделировать, как создать идеальный опыт для текущего потребителя, и как эти изменения повлияют на привлекательность бренда для новых аудиторий. К тому же сокращение времени на создание модели за счет интеграции ИИ может сильно изменить скорость и стоимость внедрения технологии для конкретных бизнесов.