CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

Российский бизнес получил платформу для создания собственных ИИ-агентов с ролевым доступом и мониторингом

Компания «Технологии Доверия» (ТеДо), работающая в области аудиторских, консультационных и технологических услуг, объявила о запуске собственной мультиагентной ИИ-платформы TeDo Intelligence. Решение предназначено для создания интеллектуальных рабочих мест и командных центров нового типа, позволяя бизнесу перейти от разрозненных экспериментов с искусственным интеллектом к системному развитию ИИ-инструментов внутри корпоративного контура.

Платформа как ответ на вызовы корпоративной среды

Как отмечают в компании, массовое использование внешних облачных ИИ-моделей (ChatGPT, Perplexity и др.) ограничено вопросами конфиденциальности: сотрудники не могут обрабатывать внутреннюю информацию и файлы в таких системах. В результате многие компании начали создавать собственные on-premise ИИ-инструменты, что привело к появлению разрозненных решений, слабой управляемости и дублированию компонент. Кроме того, такой подход требует значительных R&D-затрат и содержания дорогостоящих специалистов.

TeDo Intelligence предлагает комплексный подход к решению этих проблем. Платформа включает несколько ключевых компонентов: интеллектуальное рабочее место TI.iSpace для взаимодействия с ИИ-агентами, low-code среду TI.AgentStudio для создания агентов бизнес-пользователями, систему мониторинга TI.AgentMonitor, централизованную библиотеку агентов TI.AgentCatalog, а также ядро TI.Core Engine с on-premise развертыванием, обеспечивающим безопасность и конфиденциальность данных.

img_7404.png

Компания «Технологии Доверия» (ТеДо) объявила о запуске собственной мультиагентной ИИ-платформы TeDo Intelligence

Главным лицом платформы выступает Тедора — базовый помощник для работы с корпоративной информацией, выполняющий также функции супервайзера специализированных ИИ-агентов для различных бизнес-подразделений.

Возможности и примеры применения

Платформа позволяет сотрудникам взаимодействовать с корпоративными данными на естественном языке, получать сводки, строить прогнозы, консультироваться по внутренним регламентам, создавать собственных ИИ-агентов и предоставлять к ним доступ коллегам. Среди ключевых особенностей — поддержка работы как с неструктурированными текстовыми данными (через RAG-методы), так и с данными учетных систем и баз данных, возможность настройки автономной работы агентов по расписанию, ролевая модель доступа и поддержка любых открытых ИИ-моделей.

В компании уже разработали ряд специализированных ИИ-агентов для различных бизнес-задач: финансовый аналитик для анализа сделок и денежных потоков, технологический эксперт для поддержки персонала производственных объектов, аналитик работы склада, налоговый эксперт с учетом актуального законодательства, HR-ассистент для консультирования сотрудников, ассистент по трансфертному ценообразованию, риск-аналитик для мониторинга контрагентов и «ловец слов» для транскрибации встреч и генерации протоколов.

Позиция компании и планы развития

«Мы решили демократизировать процесс создания гибкого и безопасного корпоративного ИИ-контура. Вместе с платформой клиенты получают не только готовые инструменты, но и весь наш опыт по работе с ИИ-моделями, интеграции инструментов и, что главное, интуитивный интерфейс для создания и использования ИИ-агентов с первого дня развертывания», — комментирует Илья Хорлин, партнер технологической практики компании «Технологии Доверия».

В компании подчеркивают, что используют платформу и внутри фирмы, что служит важным бенчмарком. В ближайших планах — совершенствование технологических решений по организации корпоративной среды ИИ-агентов, развитие отраслевых сценариев и расширение линейки специализированных агентов.

Платформа TeDo Intelligence уже доступна для заказа на официальном сайте продукта.

Рекламаerid:2W5zFGWKidPРекламодатель: ООО "Цифровая Формула Доверия"ИНН/ОГРН: 9710091457/1217700386111Сайт: https://tedo.ru/

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Андрей Омельчук, замглавы Минобрнауки в интервью CNews: Студентам говорят «используй ИИ при написании диплома, только объясни, где, как и для чего»

Покупатели не помещаются. Ozon купит еще полтысячи серверов для обработки заказов

Сергей Демидов, ИБ-директор Мосбиржи: Российские компании сегодня ограничены в средствах защиты от кибератак

Создан легкий двигатель для БПЛА из российских компонентов

Прием заявок на премию Data Fusion Awards в сфере ИИ продлен

Россиянам будут отключать домашний интернет за отказ переходить на оптику

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты для автомобилистов: выбор ZOOM

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще