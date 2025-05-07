FinOps-платформа «Клаудмастер» перенесла разработку в «Инферит Облако» (ГК Softline)

Российский провайдер «Инферит Облако» предоставил вычислительные мощности для разработки платформы по управлению облачными затратами «Клаудмастер» от «Инферит FinOps» (обе компании входят в экосистему «Инферит», ГК Softline). Благодаря этому команда «Клаудмастер» построила процесс разработки в облаке и сократила показатель time to market в 1,5 раза. Об этом CNews сообщили представители Softline.

«Клаудмастер» — это FinOps-платформа полного цикла для управления облачными затратами. Сервис автоматизирует работу команд, настраивает прозрачную отчетность и выявляет неэффективные ресурсы для их оптимизации, что позволяет снизить расходы на облако до 30%.

Разработчики «Клаудмастер» использовали несколько сред для создания и тестирования FinOps-инструментов, но их вычислительные мощности не всегда удовлетворяли запросы команды. На выделение новых инструментов разработки и тестирования решений уходило до нескольких дней. В итоге команда решила перейти в «Инферит Облако», чтобы гибко управлять ресурсами и быстро подключать новые мощности и дополнительные услуги. Разработчики получили резерв для масштабирования ИТ-инфраструктуры и доступ к Kubernetes, а также смогли подключать к облаку дополнительные каналы связи (VPN, выделенные каналы L2/L3, зашифрованные туннели).

«Клаудмастер» арендовал публичное облако по модели IaaS для хостинга тестовых сред и перенес туда всю разработку FinOps-продуктов. Переход в облако ускорил процесс создания ИТ-инструментов и сократил показатель time to market в 1,5 раза. Специалисты отметили гибкость и стабильность системы.

«Благодаря интеграциям внутри экосистемы “Инферит” мы делаем наши продукты сильнее и конкурентоспособнее. Теперь у команды “Клаудмастер” есть доступ к необходимым вычислительным мощностям для разработки. Кроме этого, мы начали использовать дополнительные сервисы по подписке. Система уже продемонстрировала свою отказоустойчивость и гибкость, с которой предоставляет нужную скорость для распределения нагрузок на ИТ. В комплексе это помогает нам повысить надежность тестовых сред», — сказал Дмитрий Важенин, директор по развитию FinOps-платформы «Клаудмастер».

«Команда “Клаудмастер” пришла с глобальным запросом на повышение стабильности работы стендов и улучшение процессов внутри. Публичный сегмент “Инферит Облако” полностью отвечает этим задачам, поэтому клиентам не нужно беспокоиться о технических тонкостях масштабирования. Мы развиваем наши продукты в соответствии с последними трендами ИТ и запросами рынка, поэтому экосистема “Инферит” отличается высокой технологичностью, безопасностью и стабильностью», — сказал Сергей Андриевский, технический директор «Инферит Облако».