В нацпроект «Экономика данных» власти потратят более 470 миллиардов

Национальный проект «Экономика данных» может получить более 470 млрд руб. бюджетных ассигнований в 2027-2029 гг., это следует из пояснительной записки к проекту бюджета России на соответствующий период. В 2027 г. в объеме 147 056,4 млн руб., в 2028 г. - 163 141,3 млн руб., в 2029 г. - 160 462,2 млн руб.

Бюджет на нацпроект утвержден

На национальный проект «Экономика данных» направят более 470 млрд руб., пишет ТАСС.

«Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» запланированы в 2027 г. в объеме 147 056,4 млн руб., в 2028 г. - 163 141,3 млн руб., в 2029 г. - 160 462,2 млн руб.», - говорится в пояснительной записки к проекту бюджета России на соответствующий период в октябре 2026 г.

Сгенерировано Gemini 3.1 Flash Image Российские власти направят на нацпроект «Экономика данных» более 470 млрд руб. до 2030 г.

На федеральный проект «Кадры для цифровой трансформации», который входит в «Экономику данных», в рамках бюджетных ассигнований в 2027 г. выделят 6 млрд 120,4 млн руб., в 2028 году - 9 млрд 137,3 млн руб., в 2029 г. - 11 млрд 498,8 млн руб.

На проект «Отечественные решения», который тоже включен в национальный проект, бюджетные ассигнования в 2027 г. предполагаются в объеме 7 млрд 018,9 млн руб., в 2028 г. - 12 млрд 162,1 млн руб., в 2029 г. - 12 млрд 164,8 млн руб.

Финансирование нацпроекта

На реализацию национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» в 2027 г. предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 147,06 млрд руб. Для сравнения, в 2026 г. на эти цели заложено было 169,35 млрд руб.

Программа охватывает ряд федеральных проектов. Одним из них является «Искусственный интеллект (ИИ)»: расходы на него в 2027 г. запланированы в объеме 8,66 млрд руб. против 9,15 млрд руб. в 2026 г. В частности, средства пойдут на финансирование обучения студентов по образовательным программам для топ-специалистов в ИИ-сфере на базе автономной некоммерческой организации «Аналитический центр при Правительстве России». Кроме того, будет обеспечиваться поддержка прорывных исследований в ИИ-области.

Затраты на федеральный проект «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы» в годовом исчислении поднимутся с 5,52 млрд руб. до 8,5 млрд руб. В том числе предусмотрены субсидии автономной некоммерческой организации высшего образования «Университет Иннополис» на обеспечение доступа к электронному образовательному контенту и цифровым образовательным сервисам от внешних провайдеров для обучающихся и педагогического состава образовательных организаций.

На проект «Цифровое государственное управление» заложено 85,35 млрд руб. против 80,54 млрд руб. в 2026 г.

На «Отечественные решения» в 2027 г. выделяются 7,02 млрд руб., тогда как в 2026 г. расходы были в размере 6,5 млрд руб.

Затраты на «Прикладные исследования и перспективные разработки» вырастут с 4,6 млрд рублей до 4,97 млрд руб.

На «Инфраструктуру кибербезопасности» будут направлены 23,97 млрд руб. против 21,82 млрд руб. в 2026 г.

Затраты на «Кадры для цифровой трансформации» поднимутся с 5,55 млрд руб. до 6,12 млрд руб., а на «Государственную статистику» сократятся с 2,82 млрд руб. до 2,48 млрд руб.

Институциональная и цифровая база

С 2014 г. в России действует институционализированная система стратегического планирования на основе 172-ФЗ. Она охватывает федеральный, региональный и муниципальный уровни, координируя целеполагание, прогнозирование и программирование социально-экономического развития страны.

С 2025 г. запущен национальный проект «Экономика данных» с финансированием более 1,5 трлн руб. до 2030 г. Он прямо нацелен на перевод государственного управления и экономики на качественно новые принципы работы с использованием системы управления, основанной на больших данных.