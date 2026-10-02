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В нацпроект «Экономика данных» власти потратят более 470 миллиардов

Национальный проект «Экономика данных» может получить более 470 млрд руб. бюджетных ассигнований в 2027-2029 гг., это следует из пояснительной записки к проекту бюджета России на соответствующий период. В 2027 г. в объеме 147 056,4 млн руб., в 2028 г. - 163 141,3 млн руб., в 2029 г. - 160 462,2 млн руб.

Бюджет на нацпроект утвержден

На национальный проект «Экономика данных» направят более 470 млрд руб., пишет ТАСС.

«Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» запланированы в 2027 г. в объеме 147 056,4 млн руб., в 2028 г. - 163 141,3 млн руб., в 2029 г. - 160 462,2 млн руб.», - говорится в пояснительной записки к проекту бюджета России на соответствующий период в октябре 2026 г.

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Российские власти направят на нацпроект «Экономика данных» более 470 млрд руб. до 2030 г.

На федеральный проект «Кадры для цифровой трансформации», который входит в «Экономику данных», в рамках бюджетных ассигнований в 2027 г. выделят 6 млрд 120,4 млн руб., в 2028 году - 9 млрд 137,3 млн руб., в 2029 г. - 11 млрд 498,8 млн руб.

На проект «Отечественные решения», который тоже включен в национальный проект, бюджетные ассигнования в 2027 г. предполагаются в объеме 7 млрд 018,9 млн руб., в 2028 г. - 12 млрд 162,1 млн руб., в 2029 г. - 12 млрд 164,8 млн руб.

Финансирование нацпроекта

На реализацию национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» в 2027 г. предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 147,06 млрд руб. Для сравнения, в 2026 г. на эти цели заложено было 169,35 млрд руб.

Программа охватывает ряд федеральных проектов. Одним из них является «Искусственный интеллект (ИИ)»: расходы на него в 2027 г. запланированы в объеме 8,66 млрд руб. против 9,15 млрд руб. в 2026 г. В частности, средства пойдут на финансирование обучения студентов по образовательным программам для топ-специалистов в ИИ-сфере на базе автономной некоммерческой организации «Аналитический центр при Правительстве России». Кроме того, будет обеспечиваться поддержка прорывных исследований в ИИ-области.

Затраты на федеральный проект «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы» в годовом исчислении поднимутся с 5,52 млрд руб. до 8,5 млрд руб. В том числе предусмотрены субсидии автономной некоммерческой организации высшего образования «Университет Иннополис» на обеспечение доступа к электронному образовательному контенту и цифровым образовательным сервисам от внешних провайдеров для обучающихся и педагогического состава образовательных организаций.

На проект «Цифровое государственное управление» заложено 85,35 млрд руб. против 80,54 млрд руб. в 2026 г.

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На «Отечественные решения» в 2027 г. выделяются 7,02 млрд руб., тогда как в 2026 г. расходы были в размере 6,5 млрд руб.

Затраты на «Прикладные исследования и перспективные разработки» вырастут с 4,6 млрд рублей до 4,97 млрд руб.

На «Инфраструктуру кибербезопасности» будут направлены 23,97 млрд руб. против 21,82 млрд руб. в 2026 г.

Затраты на «Кадры для цифровой трансформации» поднимутся с 5,55 млрд руб. до 6,12 млрд руб., а на «Государственную статистику» сократятся с 2,82 млрд руб. до 2,48 млрд руб.

Институциональная и цифровая база

С 2014 г. в России действует институционализированная система стратегического планирования на основе 172-ФЗ. Она охватывает федеральный, региональный и муниципальный уровни, координируя целеполагание, прогнозирование и программирование социально-экономического развития страны.

С 2025 г. запущен национальный проект «Экономика данных» с финансированием более 1,5 трлн руб. до 2030 г. Он прямо нацелен на перевод государственного управления и экономики на качественно новые принципы работы с использованием системы управления, основанной на больших данных.

Антон Денисенко

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