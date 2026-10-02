В реестр российского ПО внесли «убийцу» Microsoft Office. Он разработан единственным программистом, счета компании заблокированы

Минцифры внесло в реестр отечественного программного обеспечения офисный пакет для замены Microsoft Office и Acrobat Reader — «Арис офис». Сервис, который призван разом заменить знаменитые решения, да еще и дополнить все это российским ИИ, разработал всего один человек — программист, зарегистрированный в одной из пятиэтажек в Новой Москве. Эксперты считают, что «живого кода» в этом решении нет, а есть «перелицовка» решений Open Source. Программист же, с долгом в 51 тыс. перед налоговой, собирается осваивать рынок госзакупок.



Один в реестре ПО тоже воин

Минцифры внесло в реестр российского ПО программное обеспечение «Арис офис», призванное заменить весь офисный пакет экосистемы Microsoft Office/Microsoft 365, а также покинувший Россию буквально в июле 2026 г. Adobe Acrobat и предоставить ИИ-поддержку своим пользователям. Запись в реестр была внесена в середине сентября 2026 г. Как следует из реестра, очередного «убийцу» одного из главных детищ Билла Гейтса смог создать всего один человек. За включение ПО в реестр проголосовало 24 члена Экспертного совета, один — воздержался.

Так, права на ПО принадлежат ООО «Сфера», которое зарегистрировано в одной из квартир в Новой Москве. По указанному адресу на карте можно обнаружить старую пятиэтажную хрущевку. В той же квартире находится и ИП единственного владельца и гендиректора ООО «Сфера» Романа Воронова, следует из ЕГРЮЛ. Компания не сдает отчетность, последние данные о ней датированы 2023 г., но и на тот момент операционной деятельности она не вела, а в штате был 1 человек, следует из данных «Контур.Фокуса». Из-за этого ФНС с июля 2026 г. начала блокировать счета организации в банках, также у нее выявили долг по налогам на 800 руб. Еще один проект Воронова, компанию «Арис групп», пытались обанкротить партнеры, а на 30 сентября 2026 г. ее счет в банке был заблокирован из-за долга в 51 тыс. руб.

lucabravo / Freepik Российский программист создал ПО для импортозамещения, а его счета заблокировали

Как следует из материалов Минцифры России, «Сфера» имеет исключительное право на ПО «Арис офис», а «единственным его автором» как раз и является гендиректор компании, которым числится Роман Воронов. Разработки он вел на основании служебного задания, должностной инструкции и трудового договора, указано в реестровой записи.

Включение в реестр ПО — значимый шаг для разработчиков. Реестровое ПО дает право на комплекс льгот, с ним разрешено выходить на госзакупки, что и собирается сделать «Сфера». Также это шаг к применению его на объектах критической инфраструктуры.

Что собой представляет «Арис офис»

В материалах «Арис офис» указано, что это суверенный офисный пакет с искусственным интеллектом, единая экосистема для создания, редактирования, хранения и согласования документов. Это документы, таблицы, PDF и облако со встроенным ИИ на отечественных моделях. Все данные обрабатываются и хранятся на территории России. ПО подходит, если надо обрабатывать персональные данные или работать в закрытом контуре, оно соответствует российскому законодательству.

«Исходный код и сборка — на территории России. Полный цикл разработки, хранения исходного текста и компиляции программного обеспечения размещен на собственной инфраструктуре правообладателя в Российской Федерации», — говорится на сайте правообладателя.

ПО вписывается в самые строгие требования Минцифры: совместимо как с Windows, так и с российскими операционными системами на базе Linux («Astra Linux», «РЕД ОС», «Альт»). В компании утверждают, что оно сможет работать и на аппаратной платформе «Эльбрус».

В ПО применяется знакомая лента инструментов, как в классических офисных пакетах. Сотрудники начинают работать сразу, без длительного обучения. Кроме того, гарантирована техническая поддержка с территории России. В документах указано, что на неработоспособность будут реагировать в течение до 4 часов, но на исправления понадобятся дни. При этом в штате поддержки должно быть 6 человек, наняты ли они — незвестно.

В компании утверждают, что домашняя версия бесплатна — для личного некоммерческого использования одним человеком. Но для этого надо обязательно войти в программу под учетной записью ARIS ID. При этом организации могут получить платный тариф. Также платным является использование ИИ.

Примечательно, что некоторые версии ПО включают переход на английский и китайский языки, однако компания широко не рекламирует такую возможность.

Что на деле?

Эксперты критически настроены в отношении решения «Арис офис».

«У компании есть главный сайт, а есть вспомогательный для кода. Там уже установлена "заглушка" от Gitea, но "живым" кодом не пахнет. Что касается возможности создания подобного ПО в одиночку, то один человек за короткий срок может создать только очередной "BolgenOS", перелицовку Open Source-решений (скорее всего OpenOffice) непредсказуемого качества. Активности в найме на HH от компании не просматривается, значит, и поддержка "офисного решения" не планируется», — считает главный программист «Е-Флопс» Алексей Кузьмин.

Журналист CNews скачал бесплатное приложение для ПК и попытался войти в него, однако при открытии появилось окно, требующее обязательный вход по ARIS ID, при этом в главном окне его предупредили, что все документы будут храниться в облаке и доступны со всех устройств пользователя, хотя работать не в локальном контуре журналист не планировал. Войти в программу в итоге не удалось, зато панель задач Windows на ноутбуке после попыток видоизменилась — иконки на ней неожиданно уменьшились.

Кроме того, при попытке войти в веб-версию сервис устойчиво менял язык на китайский, а некие атрибуты на китайском также оставались после смены языка на русский.

И хотя в документах к реестровой записи подчеркивается российскость и суверенность ПО, не обошлось без элементов Open Source. К ПО приложен файл, в котором указаны авторские права Electron contributors, а также GitHub Inc. в период с 2013 по 2020 г. Также встречается упоминание открытого кода Chromium.

Кроме того, иконка «Арис офис» почти идентична той, под которой продвигался некогда популярный у программистов бесплатный текстовый редактор Atom, созданный компанией GitHub на базе платформы Electron, популярной у китайских разработчиков.

Шансы на успех

Использование открытого кода в ПО для реестра не запрещено. По мнению экспертов, сегодня развитие технологий позволяет создавать ПО даже небольшим командам, вплоть до одного человека. Как сообщила менеджер партнерских программ MONS (входит в ГК «Корус Консалтинг») Алина Прасковина, само по себе появление нового офисного решения в реестре российского ПО не удивительно.

«Сегодня, используя готовые библиотеки и Open Source-компоненты, даже небольшая команда может создать продукт, включающий базовый текстовый редактор, возможности работать с таблицами, PDF и так далее. Теоретически с этой задачей справится и один сильный разработчик. Однако такой продукт будет сильно отличаться от решений лидеров рынка, например Microsoft Office, "Мой офис" или "Р7"», — считает эксперт.

По ее словам, современный корпоративный офисный пакет — это не просто аналоги Word, Excel и PowerPoint. Это платформа рабочего места сотрудника, которая подразумевает возможность хранить данные, использовать ВКС, почту, базу знаний и многое другое.

«Создание, развитие и поддержка продукта такого масштаба требует большой профессиональной команды и серьёзных инвестиций: зрелый офисный пакет корпоративного класса — от нескольких сотен миллионов рублей, а полноценная экосистема — до нескольких миллиардов», — говорит эксперт.

По словам Прасковиной, учитывая вышесказанное, а также открытые данные об «Арис офис», можно предположить, что вряд ли на текущем российском рынке решение будет конкурентоспособным, особенно в госсекторе. Скорее всего, бизнес не захочет приобретать решение у компании, не имеющей ресурсов для развития продукта и его техподдержки.

Ставка на Open Source

Но, видимо, создатель «Арис офис» настроен более решительно. В документах компании упоминается, что он может заменить не только иностранные решения, но и «Мой офис», одно из российских решений. Так, в одной из статей, размещенных на сайте разработчика, разъясняется, как работать с документами без «Мой офис» и Word, отмечается, что «Арис офис» «умнее» и поддерживает «родной» для «Мой офис» формат ODT.

На сайте «Арис офис» активно подчеркивается его статус как отечественного ПО из реестра. Указано, что продукт доступен для государственных и муниципальных закупок как отечественное офисное ПО с импортонезависимым ИИ.

При этом «Мой офис», считающийся главным российским «убийцей» Microsoft Office и вложивший миллиарды в офисный пакет, погряз в долгах, писал CNews. Компания завершила 2025 г. с чистым убытком 4 млрд руб. Это более чем втрое больше, чем годом ранее. На фоне финансовых проблем компания прибегла к массовому сокращению персонала.

Как пишут «Ведомости», сама компания объясняет более чем трехкратный рост чистого убытка «спецификой деятельности». В пояснении к финансовому отчету «Мой офис» сказано, что сейчас продажа ПО связана с «длительным процессом согласования, тестирования продуктов до полного подписания договоров продажи лицензий». Компания указывает, что на фоне этого деньги по завершенным сделкам поступают далеко не сразу. Компании приходится соперничать с бесплатными аналогами на базе открытого ПО — например, OnlyOffice и LibreOffice.

Ее главный конкурент — «Р7», которая продвигает продукт «Р7 Офис», по итогам 2025 г. также снизила чистую прибыль с 2,2 млрд до 1,8 млрд руб.

Проблемы свободного ПО

В январе 2023 г. CNews сообщал, что Минцифры работают над новыми, более сложными условиями попадания свободного ПО в реестр российских программ. Пока же применяются лишь формальные требования. Новые правила должны были коснуться уникальности кода. При этом из реестра даже исключили на несколько месяцев одно из решений якобы из-за многочисленных заимствований строк кода. Эксперты пришли к заключению, что ПО изобилует заимствованиями из офисного пакета LibreOffice, распространяемого под лицензией Mozilla Public License, что и послужило причиной его исключения из реестра.

Этот случай стал прецедентом — до этого свободный софт из реестра российского ПО не исключался. Но вскоре решение вернули в реестр снова.

Тогда ситуацию комментировал основатель «Мой офис» Дмитрий Комиссаров.

«Российский ИТ-рынок помнит ситуации, когда один человек необоснованно заявлял, что самостоятельно написал 40 млн строк кода, — сказал он CNews. — Не так сложно собрать свой дистрибутив известного программного продукта, укомплектовав его только оригинальным названием и не вложив при этом ни одного рубля в разработку его функций и алгоритмов. Таким "продуктам" в реестре, конечно, не место».

По оценке Дмитрия Комиссарова, на 2023 г. доля клонов на основе свободного программного обеспечения в реестре отечественного ПО не превышала 20%.

При этом ведущий IT-инженер EPAM Карен Саркисян заявлял TAdviser о важности использования Open Source в условиях технологической независимости. По его словам, стремительное развитие информационных технологий и уход западных вендоров запустили глубокую трансформацию российской ИТ-отрасли. На рынке отечественного ПО наблюдается смена парадигмы: классическое проприетарное ПО теряет позиции, уступая место Open Source-решениям, которые можно адаптировать, модифицировать и развивать независимо от внешних условий.