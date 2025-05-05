CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения Системное ПО
|

Подтверждена совместимость решений eKassir и «Ред Софт»

Компании eKassir и «Ред Софт» объявили о подтверждении технологической совместимости своих решений. Продукты eKassir Digital Bank Platform 2.0 Rus и Identity Platform успешно прошли сертификацию на соответствие операционной системе «Ред ОС», что зафиксировано официальными документами совместимости. Оба решения включены в Единый реестр российского программного обеспечения.

Платформа eKassir Digital Bank Platform 2.0 Rus — это комплексное коробочное решение для построения современного цифрового банка на основе импортонезависимых технологий.

Решение позволяет централизованно принимать платежи, автоматизировать операционные процессы в режиме 24/7 и поддерживать разнообразные каналы обслуживания, включая банкоматы и платежные киоски. Продукт имеет модульную структуру и может быть сконфигурирован в соответствии с требованиями банка-заказчика. По итогам сертификации подтверждена полная поддержка «Ред Софт» для компонента Payments Hub, отвечающего за организацию единого центра приема платежей в пользу неограниченного количества шлюзов и агрегаторов.

eKassir Identity Platform — решение для построения центра многофакторной аутентификации, управления доступом и защиты прикладных программных интерфейсов (API).

«Ред ОС» — сертифицированная ФСТЭК России отечественная операционная система, внесенная в реестр Минцифры РФ и активно используемая в государственных и корпоративных проектах. Сертификат совместимости подтверждает полное соответствие eKassir Digital Bank Platform 2.0 и eKassir Identity Platform требованиям российского ПО и их готовность к эффективной интеграции в ИТ-инфраструктуру банковского и государственного секторов.

«Поддержка отечественного прикладного программного обеспечения — это стратегическая задача. Мы видим спрос со стороны банков и госструктур на проверенные, надежные решения, которые соответствуют требованиям безопасности и поддерживают курс на импортонезависимость. Сертификация с «Ред ОС» подтверждает готовность наших решений к работе в новых условиях», — сказал генеральный директор eKassir Алексей Зотов.

Для клиентов eKassir получение компании сертификатов совместимости с «Ред ОС» означает: возможность развертывания eKassir Digital Bank Platform 2.0 в импортонезависимой среде; соответствие требованиям по информационной безопасности; уверенность в долгосрочной технологической поддержке.

eKassir продолжает развивать совместимость своих решений с ключевыми отечественными ИТ-платформами, обеспечивая клиентам гибкость, устойчивость и соблюдение регуляторных стандартов российского рынка финансовых услуг.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Америка хочет дистанционно блокировать ИИ-ускорители, попавшие в Китай

На рынке платного ТВ в России второй год продолжается отток абонентов

Южная Корея срочно меняет SIM-карты 25 млн абонентов из-за кибератаки на крупнейшего сотового оператора страны

Электроника вырвалась на первое место среди заявок на регистрацию иностранных брендов в Роспатенте

Xiaomi снизила мощность своих электромобилей через принудительное обновление, но откатила прошивку из-за клиентских скандалов

Российские лидеры в сфере импортозамещения в ИТ выступят на CNews FORUM Кейсы 2025

Конференции

Рынок IBP-систем 2025

Цифровизация агропромышленного комплекса 2025

Строительные технологии будущего 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Круглосуточный стресс: как уведомления от гаджетов влияют на психику

Лучшие TWS-наушники с ANC стоимостью до 10 000 рублей: выбор ZOOM

Битва раскладушек: сравнение лучших складных смартфонов в форм-факторе Fold

Показать еще

Наука

Недостающее звено в эволюции: впервые обнаружены следы бронированных динозавров с булавой на хвосте, им 100 миллионов лет

Вымершие гигантские амфибии найдены после загадочной массовой гибели 230 миллионов лет назад

500-летние трансильванские летописи раскрывают жестокую правду Малого ледникового периода
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153