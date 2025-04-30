CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения
|

«Диасофт» выпустила продукт для управления складами

Компания «Диасофт» выпустила продукт «Управление складами» для ведения ордерной схемы документооборота на складе. Продукт обеспечивает полный комплекс стандартных складских операций и учет всех видов движений товарно-материальных ценностей (ТМЦ), дает возможность анализировать складские остатки в различных разрезах. «Управление складами» входит в составе решения Digital Q.ERP.

Продукт «Управление складами» позволяет: вести справочник складов и их основных эксплуатационных характеристик с хранением истории изменений; формировать единицы складского учета (ЕСУ) в разрезе конкретных партий поставок товарно-материальных ценностей (ТМЦ); формировать складские приходно-расходные документы с учетом маркирования признаком ГОЗ; учитывать движения товарно-материальных ценностей и оперативно просматривать фактическое наличие остатков в различных разрезах.

Продукт разработан на современном технологическом стеке в микросервисной архитектуре, что обеспечивает его простую интеграцию в любой ИТ-ландшафт организации. Решение Digital Q.ERP и входящие в его состав продукты работают на импортонезависимой СУБД Digital Q.DataBase от компании «Диасофт» и зарегистрированы в реестре российского программного обеспечения.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

С праздником весны и труда!

В Россию привезли десятки тысяч процессоров Baikal и все уже распродали. На подходе Baikal-L для ноутбуков и планшетов

Инженеры Oracle спровоцировали многодневный сбой ПО в десятках больниц. Врачи экстренно перешли на бумажные документы

Найден виновный в кривых обновлениях Windows, и это не программист-индус. Его сдал лично гендиректор Microsoft

Два фигуранта по делу о растрате при создании «планшета Чубайса» объявлены в розыск

В смартфонах Samsung огромная дыра в безопасности. Пароли в буфере обмена хранятся в открытом виде

Конференции

Рынок IBP-систем 2025

Цифровизация агропромышленного комплекса 2025

Строительные технологии будущего 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор ноутбука DIGMA EVE i5980: каждому по карману

Обзор игрового монитора DIGMA 29.5" Overdrive 30A510F: ультраширокоформатный изогнутый экран в среднем классе

Обзор линейки портативных колонок Hisense Party: качественная музыка всегда и везде

Показать еще

Наука

Вымершие гигантские амфибии найдены после загадочной массовой гибели 230 миллионов лет назад

500-летние трансильванские летописи раскрывают жестокую правду Малого ледникового периода

Обнаружен самый древний кратер на Земле от падения метеорита — ему 3,47 миллиарда лет
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153