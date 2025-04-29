«Сомерс» внедрил подсказки для кассиров в товароучетную систему и кассовое ПО Subtotal

Компания «Сомерс» (ГК Softline) запустила в приложении Subtotal функцию рекомендательных подсказок для кассира, которая поможет увеличить средний чек и упростит работу персонала. Инструмент использует статистику продаж конкретного магазина и предлагает кассирам товары, которые часто покупаются вместе. Ранее подобные технологии были доступны лишь крупным торговым сетям. Теперь малый бизнес — магазины, кофейни, предприятия общественного питания — получил доступ к внедрению интеллектуальных продаж. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Результаты первых внутренних пилотных проектов показали: подсказки увеличивают средний чек на 4–13% в зависимости от сферы торговли предпринимателя. Инструмент также снижает нагрузку на сотрудников: кассиру не нужно помнить скрипты или самостоятельно выбирать, что предлагать покупателю — система подскажет ему наилучший вариант.

Подсказки реализованы в обоих интерфейсах Subtotal — как в кассовом приложении, так и в личном кабинете в браузере. Управление функцией происходит через специальный модуль: предприниматель может просматривать предложенные комбинации товаров, редактировать их или задавать собственные. На стороне кассира подсказка появляется в момент добавления одной из парных позиций в чек. Например: к ботинкам — крем для обуви, к рубашке — галстук. Все работает на основе статистики конкретной торговой точки — система находит пары товаров, которые часто встречаются вместе в чеках, и предлагает предпринимателю утвердить их как подсказки. Такой функционал давно применяют крупные сети, а теперь он стал доступен и небольшим магазинам внутри Subtotal.

На сегодняшний день в основе работы подсказок — математические методы. Однако команда Subtotal уже работает над следующим этапом развития функциональности: в приложение будет встроен интеллектуальный помощник, использующий методы машинного обучения и искусственный интеллект. Он будет не только предлагать дополнительные товары, но и давать другие рекомендации: анализировать скорость продаж, логистику и оборачиваемость товаров. Это поможет, в частности, автоматически предлагать магазину сделать заказ товаров заранее, до того, как они исчезнут с полок и с учетом сроков доставки товара от поставщика.

Subtotal выступает инструментом, помогающим предпринимателю автоматизировать процессы и одновременно соблюдать требования регуляторов по фискализации и работе с маркированной продукцией. Необходимые инструменты для легальной торговли встроены в продукт.

«Сомерс, как команда, исторически создающая платежные решения для банков, видит в продукте потенциал стать для финансовых учреждений надежным проводником в мир автоматизации торговли и фискализации. С помощью Subtotal банки смогут предложить клиентам не только эквайринговые услуги, но и полноценную цифровую экосистему бизнес-решений. Для банков мы предоставляем гибкие сценарии интеграции: от white label-модели под брендом банка, до реализации проектов с глубокой кастомизацией», — отметил Александр Шпет, сооснователь «Сомерс».

Subtotal предлагается отечественным и зарубежным банкам в составе комплексного решения «касса 3 в 1». Решение «Сомерс» объединяет онлайн-кассу, эквайринг, фискализацию и инструменты для работы с маркировкой. Функция подсказок станет доступна для всех новых и действующих пользователей Subtotal уже во II квартале 2025 г.

Для подключения рекомендаций предпринимателю не требуется дополнительное оборудование или обучение персонала — функциональность будет работать как часть коробочного решения.