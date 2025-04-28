Объем отечественного рынка промышленного софта вырос и достиг 60 миллиардов

Объем программного обеспечения в России для промышленности в 2024 г. увеличился на 17,6%, достигнув 60 млрд руб. Согласно прогнозам, ежегодный прирост сохранится на уровне 11%. Однако эксперты отмечают, что даже при высоких темпах роста сохраняются барьеры: технологическое отставание, низкая цифровизация предприятий и регуляторные сложности.

Рост рынка

Российский рынок промышленного программного обеспечения (ПО) в 2024 г. вырос на 17,6%, пишет «Коммерсант».

Объем отечественного ПО для промышленности в 2024 г. увеличился на 17,6%, достигнув 60 млрд руб. Согласно прогнозам, ежегодный прирост сохранится на уровне 11%. Основной спрос приходится на системы управления клиентскими отношениями (CRM) и корпоративными ресурсами (ERP), которые заняли 51% рынка. Однако эксперты отмечают, что даже при высоких темпах роста сохраняются барьеры: технологическое отставание, низкая цифровизация предприятий и регуляторные сложности.

Согласно исследованию Московского физико-технического института (МФТИ), SK Capital и группы ОМЗ «Перспективные технологии», в ближайшие годы рост продолжится на уровне 11% в год. Более половины рынка занимают CRM и ERP-системы (31 млрд руб.), чему способствует государственная поддержка, активное замещение ушедших западных решений (SAP, Oracle, Microsoft) и развитие отечественных экосистем.

Однако сдерживать дальнейшее развитие этого сегмента могут недостаточная пока зрелость ИТ-продуктов, невысокий общий уровень цифровизации промышленного сектора и регуляторные требования со стороны Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) и Федеральной службы безопасности (ФСБ). Участники рынка отмечают спрос со стороны крупных компаний на свои ИТ-продукты, однако видят риски возвращения иностранных ИТ-интеграторов в Россию.

Реальное использование российского софта остается низким. Например, в сегменте САПР 90% рынка формально занято отечественными ИТ-продуктами, но менее 15% компаний фактически их применяют, продолжая работать на AutoCAD или Solid Edge. Среди ключевых проблем — технологическое отставание. Россия отстает в микроэлектронике минимум на десять лет, что критично для современного промышленного оборудования.

Уровень цифровизации промышленности оценивается всего в 25–30%. Многие процессы по-прежнему выполняются вручную или на устаревших системах. Переход с SAP и Oracle требует времени и инвестиций, а незрелость российского софта вынуждает компании дорабатывать его под себя, что увеличивает затраты.

Согласно исследованию компании Strategy Partners, объем этого рынка в России по итогам 2023 г. оценивался в 27 млрд руб. Прогнозируется, что рынок будет расти теми же темпами вплоть до 2030 г., когда его объем достигнет 74 млрд руб.

Строгое регулирование

Хоть некоторые представители компаний-разработчиков и отмечают дополнительные сложности, которые создают регуляторные барьеры (требования ФСТЭК и ФСБ), удлиняющие сроки и повышающие стоимость внедрения.

Регуляторные требования ФСТЭК и ФСБ эксперты называют необходимыми — они предотвращают риски появления поддельных якобы российских ИТ-решений. Реальные проблемы часто связаны не с функционалом ПО, а с интеграцией в существующие ИТ-системы и нехваткой квалифицированных кадров.

Проблемы в отрасли

В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России заявляют журналистам «Коммерсант» о рекордной инвестиционной активности в ИТ, но эксперты отмечают сдерживающие факторы. Высокая ключевая ставка (совет директоров Банка России 25 апреля 2025 г. принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых) и ожидания возвращения западных ИТ-вендоров замораживают бюджеты. По прогнозам, в 2025 г. рынок может столкнуться со стагнацией, особенно после замедления миграции на отечественные ИТ-решения в конце весны 2025 г.

Пиратство на рынке

Генеральный директор ПАО «Нанософт» Андрей Серавкин в апреле 2025 г. сообщил «Ведомостям», что уровень использования нелицензионного и формально нелицензионного софта на российском рынке инженерного ПО в 2024 г. увеличился до 70% по сравнению с 65% в 2023 г.

Резкий рост доли нелицензионного софта связан с тем, что западные вендоры объявили все свои лицензии в России вне закона. Компания Autodesk в начале 2024 г. разослала российским заказчикам уведомления о том, что все используемое ими ПО этого производителя теперь считается нелицензионным. В результате пользователи программных продуктов иностранных разработчиков фактически перешли в серую зону даже при условии, что ранее они приобрели этот софт на законных основаниях.

Глава «Нанософт» отметил, что ситуация будет постепенно улучшаться, поскольку заказчики активно формируют планы по миграции на российское ПО. Он подчеркнул, что переход не может произойти моментально, так как невозможно одномоментно перевести тысячи инженеров с одного программного продукта на другой. По мнению Серавкина, юридически заказчики перейдут на использование инженерного ПО от российских разработчиков в ближайшие несколько лет, но фактическое освоение отечественных ИТ-решений будет зависеть от качества технической поддержки и развития продуктов российскими вендорами.