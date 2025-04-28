Россиян хотят сажать на шесть лет за неправильное пользование банковскими картами. Кто в зоне риска

Власти подготовили поправки к УК РФ, вводящие уголовную ответственность для дроперов. Это россияне, предоставляющие свои банковские карты для вывода мошенниками украденных денег. Если изменения примут, дропперов начнут сажать на шесть лет.

Украл, вывел – в тюрьму

Российские власти готовят изменения к УК РФ по части уголовного преследования дропперов. Тех, чья вина в пособничестве мошенникам будет доказана, будут ждать лишение свободы сроком до шести лет и штраф в размере от 300 тыс. до 1 млн руб., пишут «Ведомости».

Дропперы (дропы) – россияне, сознательно сотрудничающие с мошенниками и предоставляющие им свои банковские карты для вывода ранее украденных денег в обмен на денежное вознаграждение. Это очень быстрый способ заработка, и к тому же в некоторой степени легкий – настолько, что количество дропов в России измеряется не тысячами и даже не десятками тысяч.

Согласно официальной статистике Центробанка, к концу 2024 г. дропперством в России промышляли около 700 тыс. человек. В подавляющем большинстве городов страны численность населения в разы меньше.

Что будут менять

Государство подготовило поправки к ст. 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»). В частности, будут внесены коррективы в частях с третьей по шестую этой статьи.

Кусочек пластика может стать ключом доступа к бесплатной одежде и трехразовому питанию на несколько лет

28 апреля 2025 г. состоится рассмотрение этих поправок с целью их внесения в Государственную Думу. Мероприятие проведет Правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

«Принят комплексный закон из 30 мер по защите граждан от мошенников, – сообщил «Ведомостям» представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко. – В продолжение этой работы мы подготовили новый законопроект об уголовной ответственности для дропперов».

Внедряя новшества в УК РФ, власти намерены создать «серьезные препятствия для вывода мошенниками украденных средств», добавил источник издания. Потенциальная угроза сесть в тюрьму и в целом получить судимость, по его словам «существенно сократит количество желающих поучаствовать в преступных схемах за вознаграждение.

Основная цель, которой придерживаются власти – это «создание многоуровневой системы защиты, которая минимизирует риски для граждан и усложнит реализацию мошеннических схем», сказали изданию в аппарате Григоренко.

Нужно больше наказаний

Переезд в места не столь отдаленные и штраф до 1 млн руб. – это не весь перечень наказаний, которые будут ждать дроппера в случае признания его виновным в содеянном. Как пишут «Ведомости», в списке также присутствуют обязательные работы до 480 часов, исправительные работы до двух лет или ограничение свободы до двух лет. Также фиксированный размер штрафа может быть заменен на нефиксированный. Согласно законопроекту, он может равняться доходу осужденного за 3-12 месяцев

Аналогичное наказание предусматривается для клиентов банков, которые сами совершают незаконные операции с предоставленными им злоумышленниками картами, пишет издание.

Также будут наказаны и те, кто ранее не был клиентом банка, но оформил карту специально для передачи ее мошенникам. За это им будут полагаться штрафы от 300 тыс. до 1 млн руб., принудительные работы до четырех лет, лишение свободы до шести лет с возможным налагаемым штрафом от 10 тыс. до 500 тыс. руб. или в размере дохода за период от года до двух лет.

Но хуже всех придется непосредственно мошеникам, использующим чужие карты для вывода украденных средств. Если их вина будет доказана, то им будут грозить принудительные работы до пяти лет и возможный штраф от 300 тыс. до 1 млн руб., лишение свободы до шести лет и возможный аналогичный по сумме штраф и ограничение свободы до двух лет.

Избежать уголовной ответственности будет можно. Такую возможность власти предоставят тем, кто впервые был уличен в дропперстве и при этом решил добровольно помогать следствию.

Отметим, что это не все меры по борьбе с дропперами. В конце марта 2025 г. CNews писал, что Росфинмониторингу передали полномочия по блокировке подозрительных банковских переводов россиян без разрешения суда и привлечения силовых структур. Все начнется 1 июня 2025 г.

Также россиянам хотят ограничить количество доступных к открытию банковских карт. Как сообщал CNews, пока что речь идет о 20 картах в сумме и о пяти картах в одном банке. Однако нельзя исключать, что к моменту превращения инициативы Банка России в принятые поправки к законодательству эти лимиты могут быть ужесточены.