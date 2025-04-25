Система учета и управления на базе «1С» повысила качество обслуживания сити-курорта GREMM

Интегратор ИТ-решений «Первый Бит» разработал комплексную систему учета и управления на основе решения «1С:Фитнес-клуб» для сити-курорта GREMM в Челябинске.

Проект автоматизировал многие процессы работы курорта и обеспечил высокое качество клиентского сервиса, по всему спектру услуг термального комплекса, включая финские сауны, хамамы и уникальный 40-метровый круглогодичный бассейн, а также зону фуд-корта и более 35 ресторанов и магазинов.

«За основу были взяты стандартные бизнес-процессы программного продукта «1С:Фитнес клуб». Команда «Первого Бита» доработала большинство базовых настроек и бизнес-процессов на этапах технической и промышленно-опытной эксплуатации. С учетом особенностей комплекса был создан уникальный набор интеграций, который позволяет осуществлять онлайн-покупки, учет оплат, тарификацию, доставку еды, покупки на баре, оплату дополнительных СПА-услуг внутри комплекса, а также управлять арендованными товарами и розничными продажами», – сказал Артем Диркс, руководитель отдела внедрения медицинских решений компании «Первый Бит» в Челябинске.

Интеграция автоматизированной системы для GREMM позволила значительно оптимизировать расчеты с клиентами через различные каналы, включая мобильное приложение, которое предоставляет пользователям возможность просматривать расписание групповых занятий, записываться на индивидуальные услуги и отслеживать свои заказы.

Упрощение процесса записи на СПА-процедуры обеспечило более высокий уровень сервиса. Также посетители GREMM имеют возможность удобно заказывать еду из фуд-холла и отслеживать статус своих заказов.

«Одним из важных аспектов проекта стала программа лояльности. При регистрации в курорте, на карточку гостя автоматически создается бонусный счет и начисляются приветственные бонусные баллы. Термальный комплекс и контрагенты фуд-холла, участвующие в бонусной программе, передают в «1С» скидочные купоны, доступные для покупки за бонусы. Контроль срока действия купонов и учет покупок осуществляется уже на стороне учетной системы. Кроме того, бонусными баллами можно оплатить часть суммы от входных билетов, розничных товаров и до 50% от стоимости парковки», – сказала старший программист отдела внедрения медицинских решений компании «Первый Бит» в Челябинске Ирина Амельченко.

Автоматизация контроля тарифов, упрощение учета рабочего времени и расчета заработной платы сотрудников улучшили управленческий учет с анализом план-фактных показателей, что обеспечило прозрачность финансовых операций и мониторинг ключевых бизнес-результатов.

Разработка уникальных интеграций, таких как автоматизация оплаты через внутренний бар IIKO, позволила добиться высокого уровня эффективности работы системы.

«Сотрудничество с компанией «Первый Бит» с начального этапа строительства позволило создать систему, которая превращает посещение термального комплекса в уникальный опыт. GREMM не только предлагает спа-услуги, но и обеспечивает качественное взаимодействие с клиентами, меняя представление о досуге и здоровье», – сказал руководитель ИТ сити-курорта GREMM Кирилл Аксенов.