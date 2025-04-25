«Северсталь-инфоком» внедрил информационную систему «1С:ERP» в «Стальэмаль»

Центр корпоративных процессов «1С» «Северсталь-инфоком» внедрил информационную систему «1С:ERP» в ООО «Стальэмаль» - производителе эмалированной посуды. Проект охватил несколько важных направлений: регламентированный и управленческий учеты, складской учет, казначейство, производство. Кроме того, система была интегрирована с другими программными продуктами: «1С:ЗУП», системой адресного хранения ГП на складе - «1С:Кортес», «Контур-Диадок», «Контур-EDI», а также с сайтом предприятия. Об этом CNews сообщили представители компании «Северсталь».

Одним из ключевых достижений проекта стала автоматизация производственных процессов. Раньше многие операции требовали ручного ввода информации, что замедляло работу и увеличивало риск ошибок. С внедрением ERP-системы удалось минимизировать человеческий фактор, что привело к повышению точности и скорости выполнения задач. Кроме того, была изменена методология расчета себестоимости, что позволило более точно учитывать затраты по переделам и оптимизировать финансовое планирование.

Интеграция ERP-системы с существующими решениями также обеспечила несколько преимуществ. Например, связь с модулем расчета зарплаты позволила автоматизировать расчет показателей сдельной оплаты труда и сократить время на обработку данных. Адресное хранение на складе, интегрированное с ERP, упростило логистику и ускорило процессы отгрузки готовой продукции.

За годы деятельности ИТ-функции «Северстали» реализовано порядка 100 проектов внедрения различных решений на базе «1С Предприятие». Сегодня сотрудники Центра корпоративных процессов «1С» «Северсталь-инфокома» оказывают поддержку более чем 90 различным компаниям. В месяц обрабатывается и успешно закрывается порядка 1000 обращений.

«В компетенции ИТ-функции «Северстали» входит не только технологическая поддержка производства и разработка решений для нужд предприятий «Северстали». Уже несколько лет мы развиваем услуги ИТ-консалтинга для внешних компаний. Они включают в себя внедрение и сопровождение общекорпоративных приложений, а также аудит и доработку существующих систем и реинжиниринг процессов. Внедрение ERP-системы в «Стальэмаль» потребовало не только технических изменений, но и пересмотра многих бизнес-процессов. Благодаря обучению персонала и его вовлеченности в цифровую трансформацию компании, переход на новую систему получился плавным. Подобные масштабные запуски успешны только в условиях плотной совместной работы с заказчиком, и проект внедрения в «Стальэмаль» в очередной раз это подтвердил. Мы рады, что благодаря объединению наших компетенций удалось не только оптимизировать внутренние процессы, но и значительно повысить прозрачность и управляемость компании», - сказал руководитель кластера «Корпоративные процессы» Роман Романов.