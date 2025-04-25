CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в госсекторе
|

Минцифры: более 20 млн человек оформили электронную подпись в «Госключе»

«Госключ» — это приложение, в котором можно безопасно подписывать документы. Сертификат электронной подписи в нем бесплатно оформили уже 20,8 млн человек. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Кто пользуется «Госключом»

48,6% — женщины, 51,4% — мужчины. 39 лет — средний возраст владельца сертификата электронной подписи.

В приложении можно создать как усиленную неквалифицированную (УНЭП), так и усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП). Первая применяется в ограниченном количестве ситуаций, второй можно подписывать любые документы.

Сколько выдано сертификатов электронной подписи

1,8 млн — УКЭП, 22,1 млн — УНЭП.

Что чаще подписывают УКЭП

Заявления на получение «Госуслуг». Сделки с недвижимостью, заключаемые с застройщиками и при участии банков.

Документы, отправленные себе на подпись с помощью сервиса «Госуслуг». Документы для регистрации бизнеса. Таможенные декларации

Что чаще подписывают УНЭП

Заявления на получение госуслуг. Договоры связи. Документы, отправленные себе на подпись с помощью сервиса «Госуслуг».

Кадровые документы. Заявления в негосударственные пенсионные фонды.

Сейчас с «Госключом» можно получить почти 500 государственных услуг и сервисов, требующих подписания электронной подписью. Его интегрировали в свои бизнес-процессы уже 1,5 тыс. коммерческих компаний.

Сервис развивается в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В WhatsApp* появились «суперприватные» чаты с защитой от пересылок, скачиваний и ИИ

Российских военных атакует шпионский вирус, встроенный в навигационное приложение для Android

Из-за развития ИИ в регионах с растущими дата-центрами начинается дефицит воды

Российские ИТ-шники и депутаты обсуждают, как ограничить возвращение иностранных ИТ-компаний

Хакеры набросились на российскую медицину. Под главным ударом фармацевтика

В Минобороны России создается структура для ускоренной разработки и выпуска морских беспилотников

Конференции

Рынок CRM 2025

Рынок IBP-систем 2025

Цифровизация агропромышленного комплекса 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Вторая жизнь: 7 способов использовать старый смартфон или планшет

Обзор смартфона HUAWEI Mate 70 Pro: ультимативный фотофлагман

Доступные игровые ноутбуки стоимостью до 100 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

500-летние трансильванские летописи раскрывают жестокую правду Малого ледникового периода

Обнаружен самый древний кратер на Земле от падения метеорита — ему 3,47 миллиарда лет

ИИ обнаружил скрытый космический взрыв, который меняет основы астрономии
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153