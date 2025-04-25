Максим Ликсутов: Столичные технологии для цифровой эпохи. Москва выводит на рынок инновационное оборудование

Москва играет ключевую роль в обеспечении производственных мощностей страны. Город способствует внедрению передовых решений и развивает инновационный потенциал, предлагая рынку новые модели высокотехнологичного оборудования. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Столичные предприятия производят новые модели станков и машин, модернизируют мощности площадок и укрепляют свои позиции на рынке. В этом компаниям помогает созданный по поручению Мэра Москвы Сергея Собянина широкий набор инструментов поддержки. За первые два месяца 2025 г. московские компании при содействии города на четверть увеличили выпуск оборудования и машин», – подчеркнул Максим Ликсутов.

Москва обладает высоким потенциалом локализации импортозамещения в различных отраслях, как в разработке высоких технологий, так и в производстве различного оборудования. Компании демонстрируют впечатляющие темпы роста, предлагая конкурентоспособную продукцию для различных секторов экономики.

«Инновационные разработки московских предприятий востребованы в таких сферах, как машиностроение, сельское хозяйство, медицина и многих других. Так, в январе – феврале 2025 г. объем отгрузки столичных компаний превысил 28,7 млрд руб.», – добавил министр правительства Москвы и руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Ярким примером отечественной разработки инновационных решений является новое поколение сканирующего оборудования от корпорации «Элар» – одного из ведущих российских производителей радиоэлектроники и систем долговременного хранения данных.

Новинка – высокоточные сканеры, которые предназначены для оцифровки разноформатных документов, книг и архивных материалов, включая сброшюрованные и поврежденные экземпляры.

«Преимущество разработки – лазерная технология 3D-измерения оригинала, при котором система анализирует высотный профиль с помощью 60 опорных точек, в 20 раз превышает возможности зарубежных аналогов и обеспечивает беспрецедентную точность позиционирования и фокусировки», – сказал директор Департамента по маркетингу корпорации Артем Вартанян.

Сканер позволяет создавать изображения высокого качества даже для материалов со сложным рельефом, например, при сканировании документов с плотным сшивом – текст в области корешка сохраняет четкость. Также при сканировании картин в рамах сохраняются детали изображения, рельеф и подписи на раме. Благодаря высокой детализации и надежности такое оборудование востребовано промышленными предприятиями, музеями, библиотеками и архивами. Разработка полностью отечественная и уже включена в Реестр российской промышленной продукции, подтверждая ее соответствие самым строгим стандартам.

Еще одна столичная новинка – FFF-принтер для промышленной 3D-печати, разработанный московским производителем «Пикасо 3Д». Это система, которая решает ключевые задачи производственной 3D-печати с инженерными материалами. Уже на этапе подготовки встроенный модуль сушки и непрерывной подачи филамента обеспечивает стабильные условия печати. В результате даже использование сложных материалов демонстрирует прогнозируемое поведение в процессе печати.

Разработчики смогли реализовать встроенный процесс, который самостоятельно компенсирует усадку материала, снижая влияние человеческого фактора и сокращая время подготовки. Благодаря автоматическому выравниванию платформы перед каждой печатью, контролю процесса, обрыва и окончания материала, оборудование становится удобным и надежным в ежедневной эксплуатации.

Принтер входит в экосистему, ориентированную на использование конструкционных материалов и различных типов поддержек, что открывает широкие возможности для адаптации под конкретные производственные задачи. Также в экосистеме компании реализован собственный способ легкого удаления поддержек без потери качества поверхности деталей. Это особенно важно для изделий сложной геометрии, где сохранение точности и чистоты поверхностей критично.

«На сегодняшний день разработки компании объединяет безопасность, легкость использования офисного оборудования и профессиональное качество промышленных 3D принтеров. Мы уже подали заявки на патенты ряда технологий и технических решений в области аддитивного производства», – сказал руководитель отдела по работе с промышленностью компании Вячеслав Ярцев.