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RVi Group продемонстрировала R-Operator 6.0 — обновленное ПО для управления системами безопасности

Москва, 24 апреля 2025 года. На выставке Securika Moscow 2025 компания RVi GROUP представила новую версию программного обеспечения R-OPERATOR 6.0. Это ключевой продукт в линейке RVi, обеспечивающий единую экосистему видеонаблюдения, охраны и СКУД для объектов любого масштаба — от небольших предприятий до крупных промышленных комплексов.

ПО R-Operator — это комплексное решение, которое объединяет видеонаблюдение, аналитику и интеграцию с системами контроля доступа (СКУД) и охранно-пожарной сигнализацией (ОПС). ПО активно применяется на промышленных объектах, где критически важны надежность, автоматизация контроля безопасности и предотвращение аварийных ситуаций, в связке с телевизионными и взрывозащищенными видеокамерами. Среди ключевых возможностей: видеоаналитика (детекция нарушений ТБ, контроль СИЗ, обнаружение дыма и огня), интеграция с системами безопасности (RUBEZH STRAZH, FireSec и R-Platforma). ПО R-Operator поддерживает как базовый онлайн-просмотр и запись, так и работу со встроенной видеоаналитикой IP-камер RVi и других производителей.

Обновленное ПО R-Operator 6.0 делает систему еще более отказоустойчивой и производительной. Ключевым улучшением стало внедрение механизмов резервирования 1+1 и N+1, работающих как на Windows, так и на отечественной платформе Astra Linux. При возникновении сбоя система автоматически переключается на резервные серверы, обеспечивая бесперебойный доступ ко всем критически важным функциям: онлайн-мониторингу, архивным записям и обработке событий безопасности.

Для удобства работы администратора был добавлен веб-интерфейс, позволяющий удаленно управлять системой через веб-браузер на ПК или мобильных устройствах. Также появилась видеопанель — она позволяет одновременно работать с большим количеством мониторов и камер. Кроме того, в новой версии ПО улучшена работа с Единым центром хранения данных (ЕЦХД) — реализован быстрый поиск в архиве, включая события за 2 секунды до тревоги. Добавлены новые типы событий СКУД, такие как «Взлом точки прохода» и «Удержание двери».

Аналитические возможности платформы также были расширены. Добавлены новые детекторы для распознавания различных событий, включая появление задымления и огня, использование средств индивидуальной защиты. В дальнейшем планируется интеграция с Яндекс Картами и 2ГИС — это позволит расставлять устройства на картах для детального восприятия информации о том, что происходит на объекте при срабатывании тревоги. Также ожидается расширение аналитических возможностей за счет программно-аппаратного модуля HAS.

«Спрос на интеллектуальные системы видеонаблюдения растет: по прогнозам, к 2030 году мировой рынок достигнет $147 млрд. В России рынок растет в среднем на 10-12% в год. Ключевыми драйверами развития отрасли стали государственные проекты, направленные на создание "умных городов", обеспечение безопасности на федеральных трассах и критической инфраструктуре. Наше ПО и оборудование удовлетворяет растущим требованиям со стороны бизнеса и государственных учреждений — минимизирует риски и обеспечивает удобство мониторинга и управления системой безопасности. Обновленное ПО R-Operator 6.0 — это еще один шаг к большей надежности и автоматизации», — отмечает генеральный директор RVi Group Вахтанг Багатурия.

RVi Group — российский разработчик решений для видеонаблюдения и безопасности. Продукты компании используются на промышленных объектах, в транспортной инфраструктуре, коммерческой недвижимости и социальных учреждениях.

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