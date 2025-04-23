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CEO Trinity Monsters запустил стартап WaiWai: AI-агенты для B2B-продаж

Основатель студии мобильной разработки Trinity Monsters Мик Вайсман запустил стартап WaiWai. За счет AI-агентов собственной разработки компания автоматизирует поиск лидов для B2B-сегмента.

Ориентируясь по заданному портрету клиента, WaiWai находит целевые лиды в открытых источниках данных и ведет с ними переписку. Инструмент создан для того, чтобы упростить процесс лидогенерации, сэкономить время и ресурсы бизнеса.

Прототип для WaiWai был разработан Миком Вайсманом на хакатонах ETH Global, организуемых сообществом Ethereum. Решение выиграло первые места в Сан-Франциско и Брюсселе в номинациях Most creative use case, Circle nomination и Best Ai Agents соответственно.

WaiWai умеет оптимизировать весь цикл продаж — в первую очередь это поиск лидов и целевое взаимодействие с ними через разные каналы.

Также в режиме outbound-ассистирования AI-агент находит потенциально заинтересованных лиц в целевых компаниях, собирает информацию о них и инициирует первичный контакт. Система анализирует качество проведенных разговоров и их соответствие скриптам. WaiWai интегрируется с различными CRM-системами: от amoCRM до HubSpot.

Среди клиентов стартапа Ак Барс Банк, сервис доставки для маркетплейсов Falcone, IT-конференции Онтико и отель Rossi.

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